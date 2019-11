Diasorin corre con settore dopo rumor interesse di Thermo Fisher per Qiagen

(Stefano Capra)

Diasorin corre a Piazza Affari, beneficiando dell'attenzione verso il settore della diagnostica e delle biotecnologie dopo i rumor di interesse di Thermo Fisher Scientific per Qiagen. I titoli stanno svettano nonostante la debolezza del FTSE MIB.

Secondo indiscrezioni delle ultime ore il produttore americano di apparecchiature diagnostiche Thermo Fisher Scientific Inc sta valutando l'acquisto della società di test molecolari olandese, Qiagen NV. Sempre secondo rumor Thermo Fisher avrebbe già contattato la compagnia olandese per raggiungere un accordo. Già ieri le azioni di Qiagen, quotata a New York e Francoforte, sono arrivate a guadagnare i 15%, raggiungendo un valore di mercato di circa 8,4 miliardi di dollari. Oggi continuano a salire: a Francoforte i titoli stanno mettendo a segno un progresso superiore al 12%. Nelle ultime settimane, però, la capitalizzazione dell'azienda era crollata a seguito dei conti deludenti del trimestre e dell'uscita dell'amministratore delegato, Peer Schatz.



L'operazione di aggregazione tra Thermo Fisher e Qiagen, se andasse in porto, potrebbe aprire i giochi del consolidamento nel settore della diagnostica, nel quale Diasorin è tra i leader mondiali. Da oltre 40 anni il gruppo sviluppa, produce e commercializza test per la diagnosi di patologie che riguardano un’ampia gamma di aree cliniche. I test DiaSorin sono rivolti a laboratori di analisi, sia ospedalieri che privati, nei mercati dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)