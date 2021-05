DiaSorin, crescita a doppia cifra anche nel 2021

2' di lettura

Diasorin chiude il primo trimestre con risultati in forte crescita (ancora sorretti dalle vendite dei test per il Coronavirus ma sostenuti anche dalla ripresa dei ricavi ex-Covid) e guarda con fiducia alla visibilità per il resto dell’anno, rilasciando una guidance che prevede una crescita a doppia cifra, con ampio range (15-25%) legato alle incertezze sugli effetti del piano vaccinazioni e sull’evoluzione del quadro pandemico.

Nella prima frazione dell’anno il gruppo ha registrato un utile netto ...