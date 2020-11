Diasorin resiliente al Covid. Nexi recupera. Bene Terna. Carige in rosso di 122 milioni Diasorin, ricavi in crescita a seguito del contributo dei test di diagnostica molecolare e di immunodiagnostica per il SARS-CoV-2. Nexi, ricavi dei primi nove mesi dell'esercizio 2020 in calo del 3,6% a 753,6 milioni. Per Terna nei 9 mesi ricavi a 1,78 miliardi, +6,9% rispetto al corrispondente periodo del 2019

Diasorin, ricavi in crescita a seguito del contributo dei test di diagnostica molecolare e di immunodiagnostica per il SARS-CoV-2. Nexi, ricavi dei primi nove mesi dell'esercizio 2020 in calo del 3,6% a 753,6 milioni. Per Terna nei 9 mesi ricavi a 1,78 miliardi, +6,9% rispetto al corrispondente periodo del 2019

Emak resiliente al Covid, sale l’utile a 9 mesi

Niente effetto Covid. Emak, azienda leader per la cura del verde, ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con risultati in crescita rispetto allo stesso periodo del 2019. L'utile netto è stato di 15,8 milioni di euro, contro 11,6 milioni del pari periodo 2019, in crescita nonostante un effetto cambi negativo per 3,2 milioni. I ricavi sono saliti del 6,8% a 359,9 milioni di euro. Dopo un primo trimestre debole, c'è stato un miglioramento nel corso del secondo, confermato anche nel periodo luglio-settembre, che ha visto i ricavi salire del 19,6% a 112,4 milioni di euro. L'ebitda adjusted è stato pari a 47,5 milioni di euro (13,2% dei ricavi) rispetto a 39,2 milioni di un anno fa (11,6% dei ricavi). Per quanto riguarda l'intero 2020, il gruppo indica che «il nostro settore si è dimostrato finora più resiliente all'impatto del Covid-19, come dimostrano i dati al 30 settembre. Nel mese di ottobre la domanda per tutti e 3 i segmenti in cui opera il Gruppo Emak è continuata a essere molto sostenuta con un fatturato gestionale in crescita intorno al 20% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tenendo conto del buon portafoglio ordini sul mese di novembre da un lato e dell'incertezza sull'evoluzione dello scenario macroeconomico dall'altro, si stima per l'ultimo trimestre una crescita percentualmente in linea con i nove mesi precedenti». In luce il titolo a Piazza Affari, con un guadagno superiore all’8%.

Per Diasorin utile netto nei nove mesi +28,3%

Diasorin, azienda attiva nell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare, ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con un utile netto di 162,5 milioni di euro, in crescita del 28,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi sono saliti del 16,2% a 610,1 milioni di euro. Come specifica il gruppo in una nota, i ricavi sono in crescita a seguito del contributo dei test di diagnostica molecolare e di immunodiagnostica per il SARS-CoV-2, generati prevalentemente in Nord America e in Europa. In particolare, il fatturato complessivo del gruppo in Nord America (Stati Uniti e Canada) è salito del 58% a 244,1 milioni di euro. L'andamento del business ex-Covid, invece, ha registrato un calo del 14,3% a cambi costanti, evidenziando, tuttavia, un progressivo recupero rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre. L'ebitda è aumentato del 23,4% a 257,7 milioni di euro, con il margine al 42,2%, e l'ebit è salito del 28,9% a 213,5 milioni. Il free cash flow dei primi 9 mesi del 2020 ammonta a 152,5 milioni di euro, a fronte di 138,3 milioni di un anno fa. La posizione finanziaria netta di Diasorin al 30 settembre 2020 è positiva per 256,1 milioni, in aumento di 83,2 milioni rispetto al saldo di fine 2019 (pari a 172,9 milioni). La variazione include la distribuzione dei dividendi deliberati dall'assemblea degli azionisti per un importo complessivo di 52 milioni di euro. Titolo in territorio positivo (+3,7% alle 17),

Saes Getters, calo di ricavi e utile

Via libera del cda di Saes Getters ai conti dei primi nove mesi dell'anno chiusi con un utile netto consolidato in calo a 3,1 milioni di euro rispetto a 17,9 milioni dello stesso periodo 2019 (-82,7%). Il fatturato complessivo, spiega la società in una nota, scende a 134,6 milioni di euro (-8,1%) a causa, tra le altre cose, della riduzione dei ricavi consolidati (-6,8%) e al calo del fatturato di Actuator Solutions (-35,4%), nonostante le maggiori vendite della joint venture Saes Rial Vacuum (+48%). Nel solo terzo trimestre 2020, invece, il fatturato complessivo di gruppo è calato a 41 milioni, stabile rispetto al secondo trimestre (42 milioni) «nonostante l'effetto penalizzante dei cambi» ma in diminuzione del 21,4% rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso “soprattutto a causa Covid-19”. L'ebitda consolidato nel periodo luglio-settembre in flessione a 5,7 milioni mentre l'utile netto consolidato è pari a 2,7 milioni (contro 8,7 milioni). La pfn positiva per 94 milioni al 30 settembre 2020 risulta «penalizzata rispetto al 30 giugno dai cambi e da debiti figurativi straordinari per nuovi leasing».

Nexi, volumi «in rapido recupero» nel III trimestre

Nexi, società dei pagamenti digitali, ha riportato ricavi dei primi nove mesi dell'esercizio 2020 in calo del 3,6% a 753,6 milioni di euro con un incremento invece nel terzo trimestre (+1% a 276 milioni) rispetto al corrispondente periodo 2019. È quanto riporta una nota della società a valle del consiglio di amministrazione. Il contenimento dei costi (-8,4% nei nove mesi e -6,4% nel trimestre) ha permesso di migliorare il margine operativo lordo che è cresciuto dello 0,4% a 428,9 milioni nel periodo gennaio-settembre e del 7% a 167 milioni nel periodo luglio-settembre. A fronte di volumi «in rapido recupero» nel terzo trimestre e transazioni acquiring relativi alle carte italiane tornate ai livelli di crescita pre Covid, dal mese di ottobre la società segnala «volumi in rallentamento a seguito della seconda ondata della pandemia e delle progressive restrizioni introdotte nel Paese». Al 30 settembre 2020 la posizione finanziaria netta gestionale è pari a 2,198 miliardi e il rapporto tra posizione finanziaria netta e ebitda è di 3,7 volte, temporaneamente impattata dal Covid19. Intanto sono state estese fino al 16 novembre le trattative in esclusiva tra Nexi e Nets in vista di una aggregazione tra i due gruppi del settore dei pagamenti.

Da Terna un «Piano per la ripresa del Paese»

Il cda di Terna ha approvato i risultati dei 9 mesi che mostrano ricavi pari a 1,7806 miliardi di euro, registrando un aumento del 6,9% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 5,2%. L'ebitda del periodo si attesta a 1,323 miliardi, in crescita del 3,5% e l'ebit si attesta a 865,1 milioni (+2,7%). L'utile netto di gruppo del periodo è pari a 569,1 milioni, in crescita del 3% rispetto ai 552,5 milioni dei primi nove mesi del 2019. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 8,824 miliardi, rispetto ai 8,258 miliardi di fine 2019 a servizio della crescita degli investimenti del periodo. Gli investimenti complessivi effettuati nel periodo sono pari a 749,5 milioni (+11,9%) rispetto al corrispondente periodo del 2019, nonostante l'emergenza Covid-19. Sulla base dei risultati il cda ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo dell'esercizio 2020 pari a 9,09 centesimi di euro per azione, in crescita dell'8% rispetto all'esercizio precedente, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico 2020-2024. L'acconto sarà in pagamento dal 25 novembre con stacco cedola il 23 novembre. “Nel terzo trimestre Terna ha registrato risultati molto solidi, con investimenti in forte crescita in tutte le aree del Paese, a conferma del proprio ruolo di regista della transizione energetica e di motore della crescita economica - ha dichiarato Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna - . In quest'ottica, il 19 novembre presenteremo il nostro nuovo Piano Industriale 2021-2025, con l'obiettivo di contribuire ulteriormente alla ripresa dell'Italia».