DiaSorin, multa Consob da 100mila euro per violazione comunicazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La stagione Covid è ormai un ricordo nei conti di Diasorin - (21 milioni di ricavi su un totale di 290 nel primo trimestre di quest’anno, -78% sui primi tre mesi del 2022, circa 60 i milioni di ricavi attesi a fine anno - ma la giustizia amministrativa costringe l’azienda di Saluggia a riportare le lancette indietro al periodo pandemico. Lo fa con una sanzione di 100mila euro alla società, alla quale si aggiunge un analogo provvedimento pecuniario, da 20mila euro, nei confronti dell’amministratore delegato, Carlo Rosa, per il quale sarà applicata anche l’interdizione temporanea dal suo ruolo in società. Lo comunica la stessa DiaSorin, facendo riferimento alla decisione di Consob, applicata in seguito a una delibera dello scorso 13 febbraio, in relazione alla contestata violazione degli obblighi informativi previsti dal Regolamento europeo sugli abusi di mercato (Regolamento Mar), circa la presunta natura privilegiata di alcune informazioni gestite dalla società.

La sanzione applicata alla società si riferisce alle informazioni rese note al mercato con i comunicati stampa del 10 marzo e 7 aprile 2020 sul completamento degli studi per il lancio di un test molecolare e di un test sierologico per la diagnosi e l’identificazione della risposta immunitaria al Sars-CoV-2, informazioni che – secondo la Consob – la società avrebbe dovuto classificare come privilegiate. «Sono emerse, in particolare - spiega l’Authority - irregolarità consistenti nella mancata qualificazione della natura privilegiata delle informazioni di cui ai citati comunicati stampa», dal momento che, in particolare «all’articolo 17» del Regolameto Mar, «rubricato Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, al paragrafo 1 stabilisce l’obbligo dell’emittente di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente».

Loading...

La contestazione di Consob risale al 28 febbraio dell’anno scorso, mentre le prime deduzioni difensive di DiaSorin sono state prodotte il 25 maggio dello stesso anno.

La società sottolinea come il suo comportamento sia stato coerente con il passato, in quanto lo sviluppo di nuovi prodotti non era mai stato trattato come informazione privilegiata, nonché allineato a quello tenuto da tutti gli altri operatori diagnostici del mercato europeo.

Sulla base dell'analoga contestazione, come detto, Consob ha applicato anche nei confronti di Carlo Rosa, per presunta comunicazione illecita di informazione privilegiata, una sanzione amministrativa pecuniaria di 20mila euro e la conseguente sanzione amministrativa accessoria obbligatoria consistente nella temporanea interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate, per due mesi. In ogni caso, DiaSorin ribadisce che a Carlo Rosa non viene contestata alcuna operazione di acquisto o di vendita di azioni DiaSorin, né tantomeno viene contestato di avere, anche indirettamente, operato o sollecitato altri ad operare sui titoli della società in maniera illecita. Questo aspetto è stato invece dalla Procura di Milano, che nel gennaio dell’anno scorso ha rinviato a giudizio Carlo Rosa, in relazione all’ipotesi di reato di insider trading. A questo proposito DiaSorin ha sottolineato che a Rosa non è stato imputato di avere operato in maniera illecita sui titoli della società e che il guadagno che dall’operazione sotto inchiesta avrebbe ricavato altro soggetto, beneficiando di presunte

informazioni privilegiate ricevute dal Rosa, sarebbe inferiore a 2mila euro. Archiviata, infine ad aprile di quest’anno l’inchiesta della Procura di Pavia su presunta turbativa d’asta a proposito dell'affidamento diretto da parte della Regione Lombardia a Diasorin, per 500mila test sierologici da 2 milioni di euro, realizzati a seguito di una sperimentazione avvenuta nei laboratori del Policlinico di Pavia San Matteo.