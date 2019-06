DiaSorin, nuovi test diagnostici per accelerare negli Usa e in Cina

Innovazione di prodotto

Già, la tubercolosi latente. Si tratta di una procedura diagnostica legata all’accordo con l’olandese Qiagen. Quest’ultima ha sviluppato un nuovo test per individuare la presenza della malattia in soggetti portatori sani. Una condizione, purtroppo, che desta allarme. Tra la popolazione mondiale i decessi per questo virus sono circa 1,5 milioni l’anno. Ebbene Qiagen ha definito un nuovo sistema per la sua diagnosi: il QuantiFERON-Tb. L’accordo con DiaSorin ha previsto lo sviluppo di una tecnologia per la lettura del test medesimo sulla “famiglia” di piattaforme automatizzate della società italiana (denominate Liason). In Europa il kit diagnostico è stato lanciato nel 2018 e risultati positivi si sono riscontrati ad esempio in Italia. DiaSorin, però, punta ai mercati esteri. In primis agli Stati Uniti, dove viene effettuato il più alto numero di test sulla tubercolosi nel mondo. Il gruppo italiano prevede che l’ok della Fda alla sua soluzione arrivi quest’estate. La strategia, a fronte dei minori costi e delle maggiori efficienze del procedimento, è riuscire a convincere gli ospedali a realizzare in “casa” simili analisi (attualmente sono date all’esterno ai grandi laboratori). Inoltre DiaSorin, al di là dell’opportunità di sfruttare il test per aumentare il suo business, sarà in grado di accedere alla base di clienti di Qiagen. Cui evidentemente proporrà, in un’ottica di cross selling, le sue soluzioni.

Ma non è solamente l’immunodiagnostica nella tubercolosi latente. La società di Saluggia ha l’obiettivo di continuare a registrare, essenzialmente nell’ambito delle malattie infettive, nuovi test negli Usa (ad esempio per le epatiti e l’Hiv). Un programma che, evidentemente, punta a spingere il business in quell’area geografica.

Sennonché il risparmiatore, proprio con riferimento ad un’attività in larga parte legata all’America, storce il naso. Si tratta della diagnostica molecolare che, nel primo trimestre del 2019, è stata contraddistinta da ricavi (a cambi costanti) in calo del 17,2%. Il trend, è il timore, potrebbe essere l’espressione di una problematica più strutturale.

La società, di cui la “Lettera al risparmiatore” ha incontrato i vertici, rigetta l’obiezione. La dinamica, viene spiegato, è conseguenza del fatto che nel primo trimestre del 2018 c’è stata una stagione influenzale eccezionalmente severa negli Usa. Una condizione che non si è replicata quest’anno. Quindi, spiega DiaSorin, da una parte i due periodi non sono confrontabili; e, dall’altra, non c’è alcuna preoccupazione perchè, al netto della diagnosi influenzale, i test molecolari sarebbero cresciuti più del 10%. In generale, comunque, il gruppo stima l’attività in oggetto in aumento sull’intero 2019.

Nuovi macchinari

Fin qui le considerazioni su prodotti e alcune strategie negli Usa. L’impegno sulla tubercolosi latente, tuttavia, è una leva anche per la crescita in altre zone geografiche. In particolare la Cina, mercato dove DiaSorin ipotizza che l’approvazione al kit diagnostico dovrebbe arrivare nel 2020. Ciò detto in quel Paese il gruppo italiano punta ad ampliare l’offerta agli stessi ospedali di piccole dimensioni. Come? Sfruttando una nuova piattaforma diagnostica, presentata la scorsa settimana, di più minore grandezza: il Liason Xs. La soluzione tecnologica è prevista ricevere il nulla osta dall’Authority cinese nel 2021.