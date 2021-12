Diasorin, pioggia di vendite in Borsa: delude il piano industriale al 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Piazza Affari rimane delusa dal piano industriale annunciato da Diasorin. Così i titoli, che inizialmente non riuscivano a far prezzo, crollano.

Ricavi in calo in 2022, poi +10% annuo fino a 2025



La società di diagnostica ha esplicitato le previsioni per l’anno venturo e le linee di crescita del triennio 2022-2025. L’anno prossimo i ricavi dovrebbero calare del 2% con il fatturato Covid visto in riduzione a 150 milioni di euro rispetto ai 370 milioni circa del 2021. Al netto del giro d’affari da Covid, invece, i ricavi dovrebbero aumentare del 24%. Poi nel triennio successivo il fatturato dovrebbe migliorare del 10% all’anno, quelli inclusivi del Covid del 7% (fatturato covid visto in calo a 50 milioni). L’ebitda margin adjusted l’anno prossimo sarà pari al 35%. Il consensus degli analisti stimava il rapporto tra ricavi e margine operativo lordo intorno al 37%. Al 2025, invece, si attesterà al 38%, in linea con l’andamento registrato prima della pandemia e dell’acquisizione Luminex. Infine il Free Cash Flow cumulato è stato indicato nel periodo 2022-2025 a circa 1,1 miliardi.

Deludono i margini



Gli analisti di Equita, a caldo, hanno commentato che il nuovo piano industriale 2022-25 è deludente visto che i numeri previsti al 2022 sono più deboli delle attese e anche i target al 2025 sulla marginalità sono leggermente inferiori alle previsioni. Gli analisti consigliano cautela individuando un target di prezzo a 160 euro, esattamente il livello al quale stanno crollando le azioni.