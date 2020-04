DiaSorin pronta a portare in Italia più produzione Carlo Rosa sottolinea che la crisi da coronavirus rilancia il tema delle scelte strategiche per il sistema-Paese. La societa’ ha avviato la consegna dei nuovi kit per i test in due ore sviluppati dalla ricerca italiana. di Stefano Carrer

«Non credo che si arriverà a tanto, ma certo la decentralizzazione e la velocizzazione delle attività diagnostiche, specialmente nei casi di malattie infettive, sarà un tema-chiave del futuro, anche prossimo». Carlo Rosa, amministratore delegato della società leader nella diagnostica DiaSorin, risponde così alla domanda se abbia o meno ragione chi delinea uno scenario futuribile in cui i viaggiatori finiranno per dover essere tutti sottoposti a test diagnostici nell'aeroporto di arrivo o anche di partenza.

Nuovi kit a tempi di record.

La sua azienda ha iniziato da settimana scorsa a consegnare - a partire da Lombardia, Piemonte e Veneto, poi in altre regioni - i nuovissimi kit per il test del coronavirus con responso in un paio d'ore (10mila test effettuati in pochi giorni). Kit sviluppati in poche settimane presso il suo centro di ricerca di Gerenzano - con la collaborazione clinica dello Spallanzani di Roma, del San Matteo di Pavia e dell'ospedale di Treviso - e approvati a tempo di record delle autorità americane.

Non solo: DiaSorin a inizio marzo ha acquisito la licenza esclusiva dalla britannica TTP per lo sviluppo di una soluzione molecolare “Point-of-care”: in pratica tramite un macchinario portatile a batteria si potranno fare analisi a bassi costi in 15 minuti e praticamente ovunque, dalle farmacie al domicilio del paziente. “Occorreranno però 2-3 anni per la commercializzazione - puntualizza Rosa - Prima pensavamo soprattutto al mercato Usa, dove c'è già molta decentralizzazione. Ora le carte in tavola sono cambiate e si aprono velocemente spazi anche in Europa”. La grande sfida che potrebbe veder coinvolta anche DiaSorin è lo sviluppo di un test su sangue in grado di individuare pazienti che siano stati esposti al contagio, tramite la misurazione della risposta immunitaria.



Se l'epidemia globale da coronavirus ha spinto ricercatori di tutto il mondo a impegnarsi sul versante diagnostico, oltre che nella disperata caccia al vaccino, Rosa equipara a bufale certe soluzioni miracolistiche che impazzano su Internet come fossero già pronte o quasi: “Non credo a un test molecolare in pochi minuti a costi insignificanti e realizzato da gruppi che non sono tra i leader del settore. Le risposte possono arrivare da chi ha competenze consolidate, capacità produttiva e supply chain. Un conto è sviluppare un modello, un altro realizzare decine di milioni di prodotti affidabili in poco tempo”.

Imprese e Pa: “Rapporti cambiati”.