DiaSorin sale ancora a Piazza Affari dopo rialzo stime analisti

Ancora in evidenza Diasorin a Piazza Affari. Già il 1 settembre il titolo del gruppo farmaceutico aveva guadagnato il 2,8%, premiato dal doppio via libera da parte della Food and Drug americana ai test per rilevare l'epatite B e a quelli per analizzare la presenza di anticorpi per il coronavirus. In queste ore il bis, con DiaSorin che viaggia in controtendenza rispetto alla Borsa e recupera la soglia dei 180 euro anche grazie al miglioramento delle stime da parte di Equita a valle del recente virtual road show organizzato con il management della società.

Equita alza stime su utile ed ebitda

Dall'evento sono emersi messaggi positivi sia sull'attività legata ai test per Covid-19 (spazio per aumentare la capacità produttiva di test molecolari, fiducia del management sul ritorno della domanda di test sierologici con il lancio del vaccino e potenziale lancio del nuovo test dell'antigene) che sul business ordinario, che ha mostrato una buona velocità di recupero nel corso degli ultimi mesi. Di qui la decisione di Equita di aggiornare le stime per i test Covid-19, migliorandole sul molecolare (185 milioni dai precedenti 154 milioni), assumendo un maggiore prezzo di vendita (30 euro a test contro i precedenti 25 euro) e riduciamo ulteriormente il contributo del sierologico (102 milioni dai precedenti 142 milioni), assumendo minori volumi.

Sale previsione per i test Covid

Complessivamente, Equita alza così la stima dell'utile per azione atteso 2020-2022 dell'1% e vede l'Ebitda adjusted a 362 milioni (con un margine del 40,5%). Aumentato leggermente il target price a 153 euro con valutazione hold con il titolo che, secondo il broker, «già sconta l'opportunità da Covid-19 trattando a 37.1-38 volte il prezzo/utile 2021-2022».

