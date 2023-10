Diasorin scivola, pesa profit warning Sartorius

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il profit warning del gruppo tedesco di life sciences Sartorius, che cade del 12,5% alla Borsa di Francoforte, si fa sentire sugli altri titoli del comparto a cominciare da Diasorin a Milano: per gli analisti tuttavia le preoccupazioni sull'andamento del gruppo di Saluggia sono limitate in virtù della contenuta esposizione al life science.

Il gruppo tedesco ha anticipato la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi dell'esercizio, annunciando un calo delle vendite del 16% a 2,456 miliardi e una contrazione dell'ebitda a 733 milioni (da 1,05 miliardi) per una flessione dei volumi e un mix di prodotto più sfavorevole. Entrambe le divisioni del business di Sartorius, che è fornitore dell'industria biofarmaceutica e dei laboratori di ricerca, hanno accusato una flessione in doppia cifra: -18% per le soluzioni per bioprocessi e -11% per i prodotti da laboratorio. Per l'intero 2023 l'azienda tedesca si aspetta una contrazione dei ricavi del 17% (-12% escludendo le attività legate al Covid-19) con un impatto sul margine ebitda che dovrebbe scendere intorno al 28% dei ricavi (dal 30% stimato in precedenza e dal 33,8% dello scorso anno). La precedente stima di ricavi era per una contrazione, al netto del business Covid, tra l'11-15%. Il gruppo conferma la visione positiva sul medio termine stimando un 2024 con una crescita profittevole, ma nel breve termine sottolinea l'elevata volatilità e l'incertezza anche per la situazione geopolitica attuale.

Equita Sim fa notare che la divisione Licensed Technologies di Diasorin ha una incidenza del 15% sul fatturato di gruppo e che le attività più esposte al rallentamento degli investimenti da parte dei gruppi Pharma e Biotech è pari a un terzo della divisione, quindi pari al 5% del fatturato totale. Allo stesso modo un'altra casa d'affari segnala che l'effetto del profit warning di Sartorius debba essere considerato solo in via indiretta vista la differenza di attività dei due gruppi. Fuori dal Ftse Mib il caso Sartorius sembra essere alla base del -3,7% di Gvs, azienda di sistemi filtranti utilizzati anche nel settore medicale e nei laboratori. Equita ricorda che Gvs genera nella divisione Healthcare&LifeScience il 67% dei ricavi con un 7% specificatamente sul segmento Labs.