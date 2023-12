Diasorin sotto pressione in attesa del piano strategico al 2027

Ascolta la versione audio dell'articolo

All'indomani del balzo che ha portato il titolo a guadagnare il 10%, tornando ai massimi da agosto scorso, Diasorin tira i remi in barca a Piazza Affari, arrivando a cedere oltre 5 punti, per poi ridurre i ribassi. Le azioni, comunque, perdono circa il 25% da inizio anno. Questo mentre il mercato attende la presentazione del piano strategico al 2027, in programma oggi, 15 dicembre, a mercati chiusi.

Secondo gli esperti di Kepler Cheuvreaux, il piano, che andrà ad aggiornare quello al 2025 che era stato presentato a dicembre 2021, «sarà improntato alla prudenza». Gli analisti di Equita per il 2024 attendono un fatturato di 1,167 miliardi di euro, contro il consensus di 1,215 miliardi, e un Ebitda adjusted di 390 milioni, contro il consensus di 419 milioni, con un margine circa al 33%. Per il periodo 2024-2027 Equita attende «un fatturato in rialzo del 9% Cagr a 1,512 miliardi nel 2027». Inoltre, si attende una crescita del business ex-Covid del +9,5% Cagr (immunodiagnostica +7,5%, diagnostica molecolare +18% e Ltg +7%). L'attesa è poi per un Ebitda adjusted di 561 milioni al 2027 (+12% Cagr), un Ebitda margin in rialzo di 290 punti base al 37% nel 2027, un utile netto adjusted di 346 milioni al 2027 (+16% Cagr) e un free cash flow cumulato di un miliardo di euro o 255 milioni all'anno.

«Ci aspettiamo che la presentazione del piano strategico sia focalizzata su strategia MeMed negli Stati Uniti e in Ue con dettagli sul contributo atteso, sulla strategia nel Poc con maggiori dettagli sul Liaison Nes e relativo contributo, sul lancio del Liaison Plex e le opportunità dal multiplexing, sullo sviluppo della partnership con Qiagen su tecnologia QuantiFeron e, infine, sulla strategia di crescita nell’immunodiagnostica (Liaison XS e XXL) e la pipeline di nuovi test/piattaforme nel periodo 2026-27», spiegano gli esperti di Equita.