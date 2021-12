Diasorin tenta di rialzare la testa dopo il tonfo post-piano industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Diasorin tenta di rialzare la testa dopo l'ondata di vendite (-10,83%) con cui il 17 dicembre il mercato ha accolto la presentazione del nuovo piano industriale. Le quotazioni mettono a segno un discreto rialzo, mentre i titoli del FTSE MIB sono per lo più in ribasso. I target del piano, ribadiscono gli analisti di Mediobanca, «sono inferiori al consensus per quanto riguarda ricavi e margini, soprattutto per il 2022 quando l'ebitda è previsto a 426 milioni, vale a dire del 14% al di sotto del consensus». Gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno tagliato la raccomandazione sul titolo a «neutral» dal precedente «outperform» e prevedono che «il titolo venga penalizzato dalla revisione delle stime di consensus soprattutto nel breve termine».

Il potenziale di upside, in ogni caso, «ora è più limitato», dato che Diasorin tratta con un multiplo di 32 volte in termini di rapporto prezzo/utili attesi nel 2022 e nel 2023, «in linea con Biomerieux». La strategia del gruppo, conclude in ogni caso Mediobanca, «è piuttosto solida e basata su molte nuove opportunità». A livello macro, inoltre, il titolo beneficia della prospettiva di una nuova centralità dei test nella lotta al coronavirus, dato che molti governi stanno valutando di renderli obbligatori in molte occasione anche per chi è vaccinato.