Diasorin in testa al Ftse Mib, test salivare per il Covid-19 ottiene marcatura CE

Per gli analisti aumenta l'appeal commerciale per i test molecolari. Il test riduce i tempi e rappresenta un valido aiuto per il personale sanitario

Scatto al rialzo per Diasorin che segna la performance migliore del Ftse Mib, sui livelli di fine agosto. Gli acquisti sono arrivati dopo che DiaSorin ha annunciato di aver ottenuto la marcatura CE al test Simplexa Covid-19 Direct per il suo utilizzo con campioni di saliva. La raccolta dei campioni di saliva potrà essere effettuata in semplici contenitori sterili e garantirà una maggiore flessibilità ai laboratori non necessitando della presenza di operatori ospedalieri esperti o dai pazienti stessi.

Analisti: "Aumenta l'interesse commerciale dei test molecolari"

"Ricordiamo - scrivono gli analisti di Equita - che ad oggi il test molecolare di Diasorin ha già ottenuto l`autorizzazione per l`utilizzo con tamponi nasali, nasofaringei, lavaggi nasali/aspirati e broncoalveolari. A nostro avviso, l`estensione dell`utilizzo del test ai campioni salivari aumenta l`interesse commerciale del test molecolare di Diasorin essendo più facile e meno invasivo rispetto al tampone". Tuttavia, aggiungono gli esperti, "non modificando la capacità produttiva del test (la società ha indicato di raggiungere 1 mln di test al mese per la fine dell`anno), non vediamo impatti dalla notizia sulle nostre stime di fatturato (154 mln nel 2020 da test molecolari Covid-19) che già assumono il pieno utilizzo della capacità produttiva". Diasorin tratta a 37,9 volte -35,3 volte il rapporto prezzo/utili 2020-21. Equita ha un giudizio hold sul titolo con target price a 149 euro.

Cos'è il marchio CE e cosa cambia ora

Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all'interno dell'UE. Il test SimplexaTM Covid-19 Direct è già stato validato su un'ampia gamma di tipologie di campione prelevabili sia nel tratto respiratorio superiore e inferiore, sia nei polmoni e potrà essere eseguito contestualmente al SimplexaTM Flu A/B e RSV Direct Gen II, consentendo la diagnosi differenziale dell’infezione da SARS-CoV- 2 da quella causata dall’influenza di tipo A o B e dal virus respiratorio sinciziale (RSV) durante la prossima stagione influenzale. La marcatura CE del test SimplexaTM COVID-19 Direct sui campioni di saliva si aggiunge alla precedente autorizzazione a uso di emergenza (EUA) rilasciata dalla Food and Drug Administration a marzo 2020 per il suo utilizzo con tamponi nasali, nasofaringei, lavaggi nasali/aspirati e broncoalveolari (BAL).

Un aiuto per il personale sanitario

"L’estensione dell’utilizzo del nostro test molecolare SimplexaTM Covid-19 Direct con campioni di saliva consentirà a DiaSorin di fornire agli ospedali un valido aiuto nel ridurre l'esposizione del personale sanitario al virus nella fase di raccolta del campione del paziente, ovviando, al tempo stesso, all’attuale carenza di tamponi nel mercato", ha dichiarato John Gerace, presidente di DiaSorin.

