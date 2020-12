Diavolo Milan allegro e disinvolto, il Napoli passeggia sul Crotone Battendo la Samp, il Milan di Pioli prosegue la sua marcia anche senza Ibra e raggiunge quota 26 punti a più 5 dall’Inter. Il Napoli passeggia sul Crotone. Il ritorno di Balotelli di Dario Ceccarelli

(AFP)

Buona anche la decima. Più forte dei gufi e degli scettici, e di una certa aria di restaurazione per il risveglio dell'Inter e delle altre grandi, il Milan di Pioli prosegue la sua marcia anche senza Ibra raggiungendo quota 26 punti. La Sampdoria, battuta per due a uno (Kessiè e Castillejo), è tenera come un grissino ma colpisce la facilità con cui i rossoneri si sbarazzano di un ostacolo che, in altri frangenti, sarebbe potuto diventare l'ennesimo esame di maturità. Ma il Milan di Pioli, nonostante l'assenza di 4 titolari, non ha problemi di pressione. E' un Diavolo allegro e disinvolto cui non serve lo psicologo.



Senza brillare, passa con facilità riportandosi a + 5 dall'Inter, seconda in classifica dopo il convincente successo sul Bologna nell'anticipo. Un punto sotto, a quota 20, spuntano Napoli e Juventus.



Con il Milan che accumula record, e con Pioli leader sempre più amato dalla squadra (ogni occasione è buona per abbracciarsi), l'unica vera novità di questo week end calcistico è la spavalderia con cui il Napoli passeggia (4-0) sul povero Crotone. Un bel poker come quello inflitto alla Roma la settimana scorsa. Ancora una volta con Insigne nel ruolo di mattatore. La maglia a strisce in memoria di Maradona gli fa bene. Sembra cresciuto, il capitano: finalmente leader di una squadra - il Napoli - che sembra aver ritrovato la rotta giusta.

Ma in una domenica con poche novità, è il ritorno di Balotelli la notizia che attizza di più. “Balo is back”. Questa volta, dopo il traumatico divorzio col Brescia, il nuovo tentativo di ripescaggio di SuperMario, 124 gol da professionista, arriva dal Monza di Berlusconi e Galliani, cioè dal Gatto e la Volpe del mondo del calcio e di tutto quanto sappiamo.



Per Balo, 30 anni, ormai costretto ad allenarsi con i dilettanti del Francia corta, è quasi un affare: per mezzo milione e vari bonus (il primo se giocherà metà delle gare ancora in programma) avrà modo di tornare in una squadra che aspira alla serie A. Chiaramente, dopo tutto quello che gli capitato, nessuno si fida più di lui. È un talento, pochi lo discutono. Ma quando ti bruci, il mondo calcio non ti perdona. Soprattuto se lo sfidi con quelle che sappiamo sono state le “ballottate”, un vero format che ormai suona così: “la sai l'ultima di Balo?