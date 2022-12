Dichiarazione integrativa, quali sono i contributi da comunicare al fondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Garbarino, Bocconi: «La flat tax è una norma incostituzionale»

A proposito di previdenza complementare, un lettore ci ha scritto offrendoci lo spunto per trattare un dubbio concreto nel quale ci si può imbattere. “Dallo scorso anno presto attività di lavoro autonomo in regime forfettario agevolato con applicazione sul reddito imponibile di un’imposta sostitutiva. Il consulente fiscale mi ha detto che per tale motivo non ho possibilità di dedurre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che verso regolarmente al mio fondo pensionistico complementare, mentre in precedenza, aderendo al regime fiscale ordinario, mi era consentito di dedurre fiscalmente i contributi versati al fondo. Devo considerare perdute le somme versate, o posso recuperare in qualche modo qualcosa?”. Fin qui la domanda posta, vediamo ora di chiarire cosa succede nel caso descritto che, ovviamente, può riguardare molte altre persone.

Che fine danno le somme versate

Prima di tutto va chiarito che le somme versate non sono perdute, perché non saranno tassate quando sarà erogata la prestazione, secondo le motivazioni di seguito esposte. L’articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005, dispone che i contributi versati ad un fondo pensione siano deducibili annualmente nel limite massimo di euro 5.164,57. Il successivo articolo 11, comma 6, afferma poi che al momento della erogazione delle prestazioni, sulle somme fiscalmente dedotte sarà applicata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%: in pratica, a chi rimane iscritto alla previdenza complementare per almeno 35 anni, si applicherà una tassazione del 9%.

Loading...

Per il calcolo dell’anzianità

A questo proposito l’articolo 11, comma 9, del decreto precisa che ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la verifica del “quindicennio”, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale. Con “orientamento interpretativo” del 10 febbraio 2011, la Covip ha specificato che circa il momento da prendere in considerazione per definire l’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, si debba fare riferimento al momento dell’iscrizione, anche qualora l’adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. In ogni caso, se una persona decide, nel corso degli anni, di cambiare fondo, l’anzianità rimane fissata alla data di inizio della prima iscrizione al primo fondo. Il quadro normativo si completa affermando che sulle prestazioni erogate in forma di capitale, la ritenuta sarà applicata dal fondo pensione, mentre nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita la ritenuta sarà applicata dal soggetto erogante al quale il fondo pensione comunicherà per tempo i dati necessari perché il calcolo della tassazione venga correttamente effettuato.

Le deduzioni mancate

Ciò assume particolare rilevanza per le somme corrispondenti ai contributi che, come nel caso del lettore, non è stato possibile dedurre, perché sugli importi della prestazione derivanti da tali somme non si applica la tassazione, altrimenti sulle stesse somme graverebbe una doppia tassazione: una prima volta al momento del versamento contributivo, e una seconda al momento in cui si riscuote la prestazione. Affinchè il fondo pensione possa conoscere la misura esatta delle somme di contribuzione non dedotta, perché versate in eccedenza al limite annuo di deducibilità consentito dalla legge, o perché ricorre la condizione esposta dal lettore, il secondo periodo del citato comma 4 riconosce al contribuente la possibilità di comunicare al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo non dedotto, ovvero, se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Normalmente sui siti web dei fondi pensione è reperibile il modulo per comunicare l’importo della contribuzione non dedotta che la persona interessata provvederà a inviare al fondo per rendere nota la quota di prestazione che non dovrà essere tassata: attenzione, quindi, perché al 31 dicembre mancano pochi giorni.

Come funziona il meccanismo di tassazione sui rendimenti

Da alcuni anni ho aderito ad un fondo negoziale a contribuzione definita. Ogni tanto controllo sul sito web del fondo l’andamento dei rendimenti che si realizzano sui contributi versati, ma non capisco bene come vengono tassati. Potreste darmi una spiegazione ?