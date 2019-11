Dichiarazione dei redditi: 7 passi per correggere il 730 di Dario Aquaro

(lucadp - stock.adobe.com)

Lunedì 2 dicembre scade il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2018. Entro la stessa data c’è tempo anche per correggere gli errori commessi da chi ha già inviato alle Entrate il modello Redditi o il 730, e procedere a una dichiarazione “correttiva nei termini”. Per chi manca anche quest'appuntamento, resterà solo la chance dell’integrativa. Ecco come muoversi e quali sono le conseguenze del ritardo (sanzioni comprese).