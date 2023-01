Il Fisco rispetta il calendario degli adempimenti e gioca di anticipo con le dichiarazioni Iva. Anche se l’obiettivo è fissato per giugno 2023, la nuova dichiarazione precompilata Iva sarà inviata in via sperimentale a 2,3 milioni di contribuenti dal prossimo mese di febbraio. Tra le novità dell’ultima ora l’invio della dichiarazione fai da te anche per gli agricoltori

