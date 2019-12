Dichiarazioni omesse oltre 90 giorni: perdite compensabili Norma di comportamento Aidc numero 206 sulla riportabilità delle perdite in caso di omessa dichiarazione di Filippo Jacobacci

(MarcoBagnoli Elflaco - Fotolia)

4' di lettura

Per i soggetti che producono redditi di impresa, le norme in materia di riportabilità delle perdite fiscali pregresse sono contenute negli art. 8 Tuir (soggetti Iepef in contabilità ordinaria) e 84 Tuir (soggetti Ires). Dalla lettura di entrambe le disposizioni, non emerge che tra i requisiti richiesti per l'utilizzo (in un periodo d'imposta successivo) di una perdita fiscale pregressa vi sia la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'annualità in cui la stessa si è formata. Ciò premesso, ci si domanda se siano riportabili le perdite fiscali realizzate in un periodo per il quale risulti omessa la dichiarazione .



È considerata omessa la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni. Lo stabilisce l’articolo 2 comma 7 Dpr 322/98, secondo il quale “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.

Con riferimento a tale disposizione, si deve osservare che la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni (e quindi omessa) costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.

Ciò conferma dunque la facoltà – da parte delle autorità fiscali – di verificare le modalità di determinazione dell’imponibile riportato nella dichiarazione ultra-tardiva (omessa), senza operare alcuna distinzione in ordine alla circostanza che tale dichiarazione potrebbe presentare anche una perdita fiscale . Peraltro, è del tutto evidente che il caso qui rappresentato è differente rispetto a quello di una dichiarazione validamente presentata entro i termini, nella quale risulti omessa l’indicazione della perdita riportabile. Anche tale norma quindi, nulla dispone in materia di preclusione (o limitazione) al riporto delle perdite maturate in un periodo d’imposta in cui non sia stato effettuato l’adempimento dichiarativo.



Un’ulteriore disposizione di interesse è quella per cui le “violazioni relative alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”, previste dall’articolo 1 del Dlgs 471/1997 (tra le quali vi sono anche le sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione): tale norma tuttavia non fa mai riferimento alle perdite fiscali eventualmente maturate e relative ad annualità “omesse”, riferendosi sempre alla maggiore imposta dovuta quale parametro per la commisurazione della sanzione. Anche nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta (e qui sembra proprio essere contemplato – tra gli altri possibili – il caso in cui si sia in presenza di una perdita fiscale) è prevista una sanzione ridotta, ma nulla è stabilito sulla riportabilità delle perdite, nei limiti stabiliti dal Tuir .