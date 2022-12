Dichiarazioni Redditi 2023, pronte le bozze dei modelli con le istruzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2023, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa. Nel dettaglio, sono online le bozze dei modelli1) 730;2) 770;3) Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3);4) Redditi società di capitali;5) Redditi società di persone;6) Redditi enti non commerciali;7) Consolidato nazionale e mondiale;8) Irap. Da segnalare nei modelli 730 e Redditi persone fisiche la riconferma di superbonus, sismabonus ed ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, enti e società debuttano i crediti d'imposta per sostenere imprese e operatori economici nell'acquisto di gas e prodotti energetici.



Le principali innovazioni

Nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Con l'introduzione, da marzo 2022, dell'Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”.

Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Nel nuovo modello è inserito anche il credito d'imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni Its Academy. Il bonus spetta nella misura del 30% delle somme erogate ed è elevato al 60% se le erogazioni sono dirette alle fondazioni Its Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Rimangono poi confermate le agevolazioni superbonus, sismabonus ed ecobonus per gli interventi sugli immobili.



Modello 770/2023



Nella nuova dichiarazione sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. Inoltre, per l'indicazione dei versamenti effettuati nell'anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l'emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici.