Dichiarazioni24: il 12 settembre il convegno online sugli Isa

Gian Paolo Tosoni

3' di lettura

Dichiarazioni24, riprende dopo la pausa estiva. Il corso di informazione professionale del Sole 24 Ore dedicato alla stagione delle dichiarazioni dei redditi di società e partite Iva (accessibile solo a chi ha acquistato il pacchetto e agli abbonati di Plusplus24FiscoAi e Plusplus24-Fisco) proprevede ancora sei video appuntamenti entro fine anno.

Da lunedì 9 settembre apre il forum online sugli Isa (tema caldo del momento); per inviare i propri quesiti basta collegarsi a: ilsole24ore.com/forumisa

Le risposte saranno pubbliate online, sul quotidiano eoltre ad essere commentate nel contesto di Dichiarazioni24.

Giovedì 12 settembre il convegno online - visibile in via eccezionale gratuitamente anche dal sito del Sole 24 Ore - sugli adeguamenti per migliorare gli Isa e le annotazioni; sempre di Isa si parlerà nel convegno online del 19 settembre, che sarà visibile solo agli abbonati.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono visibili in streaming ed è ancora possibile acquistare il pacchetto dichiarazioni24.

Per informazioni e assistenza clienti: www.dichiarazioni24.ilsole24ore.com;

02.30 300 600 (lunedì-venerdì 8:30 - 18:00);

email: servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com

Sono sette gli appuntamento che si sono svolti tra maggio e luglio e sei quelli previsti tra settembre e dicembre. Durante i convegni online da seguire in streaming, gli autori, oltre alle relazioni danno conto anche delle ultime novità di prassi e giurisprudenza e rispondono ai principali quesiti posti dagli abbonati alla banca dati.

Questo il calendario dei 13 appuntamenti: