Diciassettenne muore accoltellato nel Foggiano

Un diciassettenne, Francesco Pio D’Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato all’addome a San Severo, in provincia di Foggia, nella serata di lunedì 18 luglio, intorno alle 21.30. Il delitto è stato compiuto vicino a casa della vittima, in via Lucera angolo via Ferrini. A quanto si apprende, il giovane è stato trovato riverso sull’asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno portato il giovane in ospedale, dove il minorenne è giunto morto. Sul caso stanno indagando agenti della polizia di Stato.

Il giovane, a quanto riportano le testate locali, è morto al pronto soccorso dell’ospedale «Masselli Mascia», dov’era arrivato già in condizioni disperate. Il 17enne, dopo essere stato aggredito, sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo, dove è stato soccorso dal 118.