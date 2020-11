Didattica a distanza, ecco come attivare l’offerta per i Giga gratis agli studenti

I prezzi in calo per l’abbonamento a rete fissa

In questo quadro va detto che per i ragazzi - ma non solo - costretti a stare a casa per le misure di contenimento al virus decise dal Governo buone notizie sembrano arrivare anche dal trend in diminuzione dei prezzi di tariffe Internet casa. A rilevarlo per il mese di novembre è un’analisi del sito SOStariffe.it secondo cui i prezzi degli abbonamenti a rete fissa a banda ultralarga (oltre 30 Mbps) hanno proseguito il loro andamento al ribasso nei mesi autunnali dopo il brusco di marzo scorso. Anche attivare una connessione in fibra ottica di tipo Ftth (la fibra fino a casa), la più veloce attualmente, costa meno rispetto al 2019. Il canone standard medio è secondo l’analisi di SOStariffe.it sceso dai 34,07 euro dello scorso anno ai 32,96 euro al mese registrati a novembre 2020 (-3,24 %).

L’attivazione ora costa la metà

In questo contesto la voce di spesa della bolletta internet che ha registrato una diminuzione più marcata è l’attivazione. Nel 2019 il suo costo medio era di 147 euro. A marzo il valore è crollato a soli 52 euro per poi risalire a giugno a 83 euro, con un ulteriore calo a ottobre. Questo mese il contributo di attivazione richiesto si aggira sui 76 euro in media. Inoltre, mentre lo scorso anno veniva ripartito dagli operatori nei primi 20 mesi, ora viene spalmato solo in 14 mesi.

Meglio dirigersi sulle promozioni online

Il vero affare si puà realizzare però sfruttando i canali web visto che online da parte delle compagnie telefoniche e dei provider di connettività sono proposte promozioni non disponibili nei negozi. Secondo l’indagine di SOStariffe.it le promozioni oggi sarebbero più allettanti rispetto al 2019, quando il canone medio mensile era di 26 euro. Questo valore ha subito un balzo a marzo, raggiungendo i 27 euro, per poi crollare a giugno (22 euro) e risalire a ottobre. Attualmente, a novembre, il canone promozionale medio si attesta sui 25 euro risultando leggermente meno caro dello scorso anno (-0,65%). La durata del periodo promozionale è passata da 13 mesi in media dello scorso anno ad essere indeterminata.