Didattica a distanza, più di 9 studenti su 10 promuovono i prof. Se ne parla a Radio24 IIl sondaggio di Skuola.net realizzato per Radio 24 verrà commentato nel corso della puntata speciale di «Verso il futuro e oltre» di Maria Piera Ceci dedicata alla didattica a distanza dalle 10.00 del 13 aprile su Radio 24

Più abituati ad essere giudicati che a giudicare, gli studenti italiani si dimostrano indulgenti nei confronti dei loro docenti, alle prese con le tecnologie.

Nove ragazzi su 10 promuovono l'operato dei loro prof in questo periodo di scuole chiuse e didattica a distanza. E circa 1 su 3 ha rivalutato in positivo l'idea che aveva del proprio insegnante. E' quanto emerge da un sondaggio di Skuola.net, realizzato per Radio 24, al quale hanno partecipato 15mila alunni di medie e superiori.

Il 14 per cento assegna un ’ottimo' ai propri prof (dato che alle scuole medie sale al 22 per cento), spiegando che non avrebbe potuto chiedere di meglio. Quasi il 60 per cento dà un 'buono', perché, nonostante i problemi, i professori hanno fatto il massimo per limitarli. Poco più di 1 su 5 invece si ferma alla sufficienza, rispolverando il vecchio adagio “potrebbe fare di più”, giudizio di solito molto caro agli insegnanti nei confronti dei propri alunni. Solo il 7 per cento attribuisce ai docenti l'insufficienza, sostenendo che i progressi fatti nell'ultimo mese di didattica da casa sono soprattutto frutto dello studio individuale.

Anche sulla preparazione tecnologica, gli studenti si mostrano comprensivi nei confronti degli insegnanti. La maggioranza dei prof, pur non essendo nativa digitale, si è vista assegnare un 'buono', mentre l'insufficienza è andata ad un risicato 5 per cento.

Gli studenti si dicono comunque nel complesso soddisfatti della didattica a distanza, anche se lamentano un carico di compiti aumentato e problemi tecnici a causa della connessione che va e viene e dei compagni che disturbano. Il 12 per cento si dice pienamente soddisfatto (il 19 per cento alle medie), il 51 per cento è molto contento, andamento accettabile per il 30 per cento, solo il 7 per cento boccia l'iniziativa con un'insufficienza. In questo caso si tratta degli studenti che non sono ancora riusciti a partire con lo smart learning.