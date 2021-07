Didi Global, Pechino rovina la festa: titolo in caduta a Wall Street

2' di lettura

La festa è durata poco. Didi Global è crollata venerdì mattina dopo che Pechino ha dichiarato di aver avviato un’indagine sullo stato della sicurezza informatica della società due giorni dopo la seconda più importante quotazione di una società cinese a Wall Street da quella di Alibaba del 2014. L’Ipo ha raccolto 4,4 miliardi di dollari. La mossa è stata studiata per contrastare i rischi sulla sicurezza dei dati, salvaguardare la sicurezza nazionale e proteggere l’interesse pubblico, secondo una dichiarazione della Cyberspace Administration of China. Le azioni sono scese dell’8,8% a 14,95 dollari all’apertura del mercato per poi recuperare solo in parte (-6%).



La società è già stata coinvolta in un’ampia indagine antitrust sulle società internet cinesi con esiti incerti per Didi e per il gigante dell’internet cinese, Tencent, che pure è azionista della società di ride hailing (6,8%). Il governo negli ultimi mesi ha operato una stretta senza precedenti per mettere un freno alla crescente influenza delle più grandi piattaforme online, commerciali e fintech, nello sforzo di controllare la gigantesca raccolta di dati che è la vera ricchezza di Alibaba & Co. Questa nuova stretta accade non solo dopo la quotazione di Didi ma anche a ridosso dalle celebrazioni del 100° anniversario del Partito Comunista a Pechino.«Didi collaborerà pienamente con l’autorità governativa competente durante la revisione - ha affermato la società in una nota - . Abbiamo in programma di condurre un esame completo dei rischi per la sicurezza informatica e migliorare continuamente i nostri sistemi e le capacità tecnologiche».

Fondata nel 2012 da Cheng Wei, poco meno di mezzo miliardo di utenti, Didi ha acquisito il braccio cinese della rivale americana Uber nel 2016 e ha intrapreso un’ambiziosa espansione internazionale. Negli ultimi risultati trimestrali ha comunicato il primo utile da 837 milioni di dollari, ma l’attività resta ancora poco profittevole e le perdite sono cospicue, tra 1 e 2 miliardi di dollari all’anno. La società, che era tra i 34 giganti di Internet a cui l’autorità di regolamentazione ad aprile aveva chiesto di correggere gli «eccessi», aveva avvertito che non poteva assicurare agli investitori che i funzionari del governo sarebbero stati soddisfatti dei suoi sforzi o che sarebbe sfuggita alle sanzioni.