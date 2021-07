Cina: stretta sulle quotazioni all’estero. Accuse a Didi che precipita a Wall Street

3' di lettura

Dopo la pausa per la festa dell’Indipendenza, a Wall Street va in scena il giorno nero per le aziende cinesi quotate negli Stati Uniti. Da un lato la Cina ha annunciato che inasprirà le regole per le società che cercano di quotarsi all’estero e cambierà il processo di approvazione per le Ipo (Initial public offering): mossa che potrebbe ostacolare i tentativi delle compagnie cinesi di raccogliere fondi negli Stati Uniti. Questo ha causato il forte ribasso delle aziende cinesi quotate a Wall Street.

Dall’altro sono cadute del 25% (per poi ritracciare un po’) le azioni del colosso cinese del trasporto privato via app, Didi Global. Motivo: il 4 luglio la Cyberspace administration of China (Cac) ha sospeso la app di Didi dagli app store con l’accusa di raccogliere illegalmente dati personali degli utenti.

La stretta cinese sulle quotazioni all’estero

Come detto, la Cina inasprirà le regole per le società che cercano di quotarsi all’estero e cambierà il processo di approvazione per le Ipo. Il governo cinese, nelle nuove linee guida diffuse dall’agenzia Xinhua, ha affermato che i regolatori devono rafforzare la «cooperazione normativa transfrontaliera» e modificare leggi e regolamenti «sulla sicurezza dei dati, sul flusso di dati transfrontalieri e su altre informazioni riservate».

Le linee guida sono state pensate nel contesto di «profondi cambiamenti nell’ambiente economico e finanziario», nel mezzo di «una crescente illegalità nel mercato dei capitali che ha reso la supervisione regolamentare più impegnativa». La mossa, tra l’altro, è maturata mentre le autorità di regolamentazione di Pechino hanno intensificato i controlli sulle società tecnologiche tra violazioni antitrust e di abuso di posizione dominante, e sicurezza dei dati.

Il caso di Didi Global

E qui veniamo al caso di Didi Global, la risposta cinese a Uber. La società, come detto, è finita nel mirino della Cyberspace Administration of China dopo la scoperta della «raccolta illegale di dati personali». La Cac aveva avviato le indagini due giorni dopo la megaquotazione di Didi al Nyse, in cui con l’Ipo erano stati raccolti 4,4 miliardi di dollari e la valutazione aveva raggiunto i 70 miliardi. Parliamo di mercoledì scorso, meno di una settimana fa. In realtà oggi si viene a sapere grazie a informazioni raccolte da Bloomberg che i regolatori avevano chiesto a Didi Global - che oltre al trasporto privato, dal ride hailing al noleggio, offre servizi finanziari per l’acquisto o il leasing di auto - già tre mesi fa di ritardare la sua Ipo a New York a causa di problemi di sicurezza nazionale che coinvolgono il suo enorme bagaglio di dati.