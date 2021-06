Didi, il ride hailing cinese va in Borsa a New York. Valutazione a quasi 70 miliardi

3' di lettura

Tutto è pronto per il debutto in Borsa a New York della Uber cinese, Didi Global. Per la verità dovremmo dire che Uber è la Didi americana, visto che l’avventura cinese della società di ride hailing (in pratica, taxi on demand via app) californiana - fondata da Travis Kalanick e guidata da quattro anni dal ceo Dara Khosrowshahi, 52enne nato a Teheran ex numero uno di Expedia - non è finita brillantemente: preso atto che non ce n’era per nessuno Uber nel 2016 cedette armi e bagagli alla allora Didi Chuxing, nata soltanto nel 2012 a Pechino.

Una valutazione troppo generosa?

Didi ha raccolto 4,4 miliardi nella sua Ipo americana martedì, valutata al massimo della forchetta indicata e aumentando il numero di azioni vendute. Didi, scrive Reuters, ha venduto 317 milioni di American Depository Shares (ADS), contro i 288 milioni previsti, a 14 dollari l’una, secondo fonti che hanno mantenuto l’anonimato in assenza di comunicati ufficiali. Didi avrebbe così una valutazione di circa 73 miliardi di dollari su base completamente diluita e di 67,5 miliardi di dollari su base non diluita. Troppo, secondo qualche analista, sulla base del modello di business e del mercato a disposizione, che non sembra offrire margini di grande crescita.



La decisione di incrementare le dimensioni dell’operazione è arrivata dopo che il book è stato sottoscritto molte più volte del previsto e chiuso lunedì, con un giorno di anticipo. Nonostante questo la società si è tenuta al di sotto delle attese iniziali, che prevedevano un valore di 100 miliardi. Gli investitori sono stati condizionati dai timori che le prospettive di crescita futura dell’azienda potrebbero essere frenate da una regolamentazione più severa del settore da parte delle autorità dei trasporti. All’inizio di giugno alcune indiscrezioni avevano parlato di un’indagine antitrust, ma non ci sono stati sviluppi, al momento. Didi ha bollato il tutto come «speculazioni infondate da fonti anonime». In realtà Didi è coinvolta nel giro di vite regolamentare sulle società tecnologiche varato a fine 2020 dal governo di Pechino. A marzo, Didi è stata multata per 1,5 milioni di yuan per «comportamenti di prezzo impropri» e risulta essere tra le 30 società hi-tech nel mirino delle autorità cinesi.

I maggiori beneficiari dell’operazione

La quotazione è la più grande di una società cinese negli Stati Uniti da quando Alibaba ha raccolto 25 miliardi di dollari nel 2014. Esiste anche un’opzione di overallotment per cui sarebbe possibile vendere altri 43,2 milioni di azioni per aumentare le dimensioni dell’operazione. Chi si avvantaggerà maggiormente dell’operazione? Certamente i principali azionist: Softbank, la holding finanziaria giapponese che con il suo Vision Fund ha il 21,5%, Uber con il 12,8% e la conglomerata cinese della tecnologia Tencent, che detiene il 6,8%.

Didi è stata co-fondata nel 2012 dall’ex dipendente di Alibaba Will Cheng Wei, che attualmente è ceo. A Cheng si è unito Jean Qing Liu, ex banchiere di Goldman Sachs e attuale presidente della società di car sharing. Come si diceva Didi ha spinto con successo Uber fuori dal mercato cinese dopo che la società statunitense ha perso la guerra dei prezzi e ha finito per vendere le sue operazioni in Cina alla concorrente. Liu Zhen, all’epoca capo di Uber China, è cugino di Liu di Didi.