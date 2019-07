Dieci anni prima Bruno Munari chiede la luna

“Voglio la luna!” una richiesta assurda che, nel 1959, con i progressi dell'esplorazione spaziale, sembra sempre più raggiungibile, tanto che il noto artista e designer Bruno Munari (1907-1998) realizza una serigrafia della luna che la riproduce con esattezza geografica. Una mappa da appendere in tutte le case per seguire l'evoluzione delle esplorazioni spaziali di quegli anni e prepararsi alla conquista della luna. L'originale del 1959 all'asta da Pandolfini nel 2011 ha raggiunto la cifra di 3.600 euro (diritti esclusi), ma a soli 399 euro si può acquistare la riedizione in tiratura illimitata realizzata nel 2015 dall'azienda di design italiana Danese Milano (che aveva prodotto anche la prima edizione). Si tratta di una stampa serigrafica su tela da legatoria nera, su cui viene prima stampato un fondo nero, a cui si sovrappongono gli altri quattro colori che costituiscono il disegno. Il risultato è un'elegante combinazione di grigio argentato, bianco e due toni di rosa insaturi.

Courtesy da Danese Milano