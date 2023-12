Dieci borghi per immergersi nelle peculiarità del BelPaese

Piccoli centri dove il tempo sembra essersi fermato al medioevo, talvolta sono cittadelle fortificate e abbracciate da possenti mura di cinta, spesso racchiusi in un territorio variegato e ricco di peculiarità storiche e naturalistiche, che si intrecciano con le tradizioni, i costumi e i valori più autentici. Che si tratti della campagna o della montagna sono i borghi d’Italia, gioielli del nostro territorio. E’ impossibile stilare una lista completa perché ogni regione del BelPaese ne conserva di moltissimi. Ecco alcuni esempi da nord a sud dell’Italia dove fare tappa per scoprire un territorio ricco di punti di interesse, colori, sapori e tradizioni per organizzare uno dei vostri prossimi weekend

2/11 Menu