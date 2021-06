Dieci borse di studio per i master Talent Garden finanziate da Tamburi Investment Partners

3' di lettura

Tamburi Investment Partners (TIP) investe su talento e innovazione e mette a disposizione 10 borse di studio per il master in User Experience Design e il master in Digital Marketing di Talent Garden Innovation School, la scuola internazionale per la crescita professionale di Talent Garden, grande piattaforma per l’innovazione e la formazione digitale in Italia. Quelli scelti sono tra i percorsi di studio più richiesti nell’ambito delle nuove professioni digitali che rappresentano il fiore all’occhiello dell'offerta formativa della Talent Garden Innovation School che ha già formato oltre 350 studenti in queste aree. Entrambi i master partiranno in ottobre, saranno full-time e strutturati in lezioni online della durata di 10 settimane alle quali seguirà un percorso di career boost di tre settimane che accompagnerà gli studenti per consolidare le competenze necessarie all’ingresso nel mondo del lavoro, connettendoli - grazie ad attività quali mentorship, workshop, networking ed assessment - con le migliori aziende e i professionisti del digitale che fanno parte del network Talent Garden.

Con il finanziamento delle borse di studio, TIP punta a far acquisire ai giovani le competenze richieste dal mercato del lavoro, spendibili in vari contesti, e che grazie alla qualità della formazione offerta possono trovare implementazione diretta al termine degli studi: il 93% degli studenti che frequentano i master della Talent Garden Innovation School trova un’occupazione entro sei mesi dal termine dei corsi. «Con i nostri master abbiamo l’obiettivo di formare professionisti del digitale in grado di rispondere alle effettive richieste del mercato del lavoro - rimarca Giulia Amico di Meane, Talent Garden Innovation School Director -. Lo facciamo offrendo a tutti i nostri studenti una formazione intensiva e di qualità grazie a docenti che sono professionisti affermati nei propri ambiti e alla possibilità di lavorare a progetti concreti con imprese e startup che fanno parte del network Talent Garden. Alla formazione affianchiamo un percorso di career boost in grado di introdurre in modo efficace i nostri studenti nel mercato del lavoro.

L’User Experience Designer (UX Designer) è la figura professionale che si occupa degli utenti della propria azienda: analizza e interpreta il loro comportamento, le dinamiche e il contesto in modo da costruire un’esperienza positiva per l’utente finale. In particolare progetta l’esperienza di un utente relativa all’uso di un prodotto digitale – sito web, app, software o altro. L’obiettivo principale del professionista è migliorare il rapporto, la relazione tra consumatori e prodotti. Il Digital marketing specialist è la figura professionale che sfrutta in maniera trasversale i principali canali di comunicazione e marketing digitale, dalla digital strategy alle tecniche Seo e Sem, dalla creazione di landing page fino all’analisi dei risultati delle campagne in un’ottica di miglioramento continuo.

I candidati verranno selezionati non solo per la loro competenza tecnica di partenza, ma soprattutto per motivazione e valore del potenziale umano.I profili ricercati sono studenti altamente motivati, interessati a progettare, a lavorare in team e acquisire tutte le competenze necessarie a diventare un esperto del digitale per innovare il mondo del lavoro.Le candidature sono aperte e i borsisti saranno selezionati a partire dal 2 luglio, data prevista per il Challenge Day, una giornata in cui gli studenti saranno chiamati a rispondere a dei brief in gruppo o singolarmente per valutare la loro motivazione, l’apertura all’innovazione, la predisposizione al team working.

Per ulteriori informazioni e per inviare le candidature: