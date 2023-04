Incoronazione di Re Carlo III: le 10 cose da fare e vedere a Londra

UK, London, Carnaby Street

Carnaby Street

La via più famosa e turistica di Londra, un tempo luogo di ritrovo dei punk, nonché culla della musica rock inglese, dai Beatles ai Rolling Stones, si vestirà a festa per l’occasione: la strada sarà addobbata con luminarie a tema corona e Union Jack (la bandiera inglese) e una zona chiamata “Kingly Court” (la corte reale) riunirà 25 ristoranti, dal classico fish'n'chips a cucina etnica da tutto il mondo, dai ristoranti seduti al cibo di strada da mangiare in piazza fino a un cocktail bar sotterraneo.

(Adobe Stock)

Souvenir

I negozi di Londra sono invasi da settimane di gadget reali, per l’incoronazione. Ma il posto migliore per comprare un souvenir a tema è Fortnum&Mason, nata come drogheria nel 1707, e oggi grandi magazzini meta di ogni anglofilo. L'antichissimo negozio, con il suo inconfondibile color turchese, ha realizzato un'intera collezione di prodotti dedicati al Re: dal “Coronation Tea”, una miscela creata apposta, alle candele profumate, fino a servizi di teiere e tazzine in porcellana. I prezzi sono decisamente “regali”. Per souvenir più economici, Harrods offre analoga varietà ma a un prezzo più basso. Immancabili, i biscottini al burro Walkers, istituzione inglese da abbinare al the, venduti in una scatola di latta con l'effige del sovrano. Si trovano dappertutto a Londra.

Mangiare da Re

Re Carlo è stato un pioniere dell'agricoltura biologica. Già trenta anni fa, lanciò un suo marchio alimentare, la Duchy Organic: pollame, pesce, biscotti, marmellate, un ventaglio di prodotti che arrivano da 26 fattorie che fanno part del Ducato di Cornovaglia (Duchy, in inglese, di qui il nome del marchio), un immensa tenuta agricola. I prodotti del Re sono venduti nei supermercati Waitrose.

Torte e pasticcini

Gli inglesi amano le torte (tanto che il canale tv Channel 4 ha un talent show di cucina dedicato solo alla pasticceria, Bake Off) e per l'incoronazione è un tripudio di tributi di tutte le pasticcerie. Su tutti, si segnala Hummingbird Bakery, catena americana ma diventata molto celebre nel Regno Unito: di recente ha a un locale proprio a Buckingham Palace Road, a due passi dalla residenza del Re: ha creato una serie di dolci, torte, pasticcini, cupcake a tema. Il più fantasioso è il Coronation Kit, un cesto con tutto il necessario per fare una torta reale personalizzata, a casa propria. Per qualcosa di più esclusivo, la pasticceria di lusso Peggy Porschen vende dei coloratissimi biscotti a forma di corona: così belli che è un peccato mangiarli.

(Photo by Leon Neal/Getty Images)

Post Office

Uno dei migliori luoghi dove “vivere” l'incoronazione è, insospettabilmente, l’ufficio postale: sono appena usciti i nuovi francobolli con l'effige del sovrano e andranno a sostituire quelli di Elisabetta II. La Royal Mail, le poste di Sua Maestà, hanno una vastissima linea di souvenir filatelici dedicati al nuovo Re, alcuni saranno messi in vendita proprio il giorno della cerimonia.