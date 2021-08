Dieci esperienze su dieci piccole isole per raccogliere i ricordi dell’estate

Dieci piccole isole per dieci indimenticabili esperienze. Non si tratta di avventure un po' thrilling che sarebbero piaciute ad Agatha Christie, però sono davvero ebbre di emozioni le giornate che si possono trascorrere nelle meraviglie orlate dal turchese mare italiano per chi sceglie approdi meno battuti dal turismo, seguendo rotte diverse. Appena oltre le nostre coste, infatti, si possono raggiungere tante destinazioni alle quali attraccare felicemente le nostre vacanze. Dalle minuscole Bergeggi e Palmarola, a Ischia e Procida, sino alle Eolie e a Caprera, passando per il Giglio sino a Marettimo, ecco cosa potete fare se scegliete una piccola isola italiana.

