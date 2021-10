Dieci esperienze immersive nel design in Italia, Europa e nel resto del mondo

Milano è la capitale mondiale, Torino la segue a ruota. In Francia c'è Saint-Étienne, Rotterdam regala continue sorprese, in Scandinavia ci sono soprattutto Helsinki e Copenhagen, a New York il Meatpacking District rappresenta lo specchio delle nuove tendenze. In Asia oramai Seul fa da capofila coi suoi giovani creativi. E poi Chandigarh, nel Punjab indiano, dove si sfiora la perfezione dell'architettura. Oramai si viaggia in tutto il mondo per ammirare edifici, magari ci si abita dentro, anche solo per pochi giorni, si assistono a spettacoli teatrali pieni di oggetti, si comprano quelli più all'avanguardia o vintage. Ecco dieci suggerimenti per vivere un'immersione totale nel design.

2/11 Menu