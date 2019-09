Venezia in dieci film, dal più autoriale al più femminista

5' di lettura

Dieci film, passati in Concorso alla Mostra del Cinema, ciascuno con il suo primato

1) Il più autoriale

“Martin Eden” di Pietro Marcello. La trasposizione del romanzo di Jack London in chiave sperimentale, ambientazione napoletana, con una temporalità bizzarra che percorre molti momenti del secolo scorso e grandi temi sociali sullo sfondo, dall’anarchia al socialismo. Materiali d’archivio, filmini familiari, fiction sono mescolati in un lavoro di grande intimismo e poesia. Luca Marinelli è il marinaio anarchico che si emancipa per amore e diventa un intellettuale, divorato dallo stesso sistema in cui ambiva entrare. Ottima recitazione, degna di coppa Volpi. In giuria, Paolo Virzì, che lo aveva voluto come protagonista in “Tutti i santi giorni”, potrebbe insistere per il premio.

2) Il più attuale

“The Laundromat” di Steven Soderbergh. Dal libro di Jake Bernstein, il regista di “Sesso, bugie e videotape” racconta i Panama Papers: grazie a un sistema di scatole vuote una finanza malata ricicla soldi sporchi derivanti da corruzione e traffico di droga, il tutto attraverso un giro di paradisi fiscali. Il gatto e la volpe sono Antonio Banderas e Gary Oldman, la preda Meryl Streep, impreparata ma agguerrita neo-vedova, decisa a non mollare la presa quando non viene risarcita per la perdita del marito in un incidente. Difficile arrivi un premio a Venezia, ma avrà un buon successo di botteghino.

3) Il più discusso



“J’accuse” di Roman Polanski. Nonostante la presidente di giuria, Lucrecia Martel, abbia dichiarato che non avrebbe applaudito perché l’uomo non si distacca dall’opera, il film sul caso Dreyfus del regista franco-polacco è in cima alle preferenze della critica. Pellicola in costume, con un’impeccabile sceneggiatura, racconta l’ingiusta condanna per alto tradimento del capitano dello stato maggiore ebreo, dietro una nuova forte ondata di antisemitismo. Il grimaldello è l’ufficiale Georges Picquart (un eccellente Jean Dujardin), novello capo dei servizi segreti, che vede emergere la verità coperta dai servizi di Stato. Tra le fila degli attori eccellenti, anche Louis Garrel e la moglie di Polanski, Emmanuelle Seigner. Il regista ambienta la storia a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ma è un manifesto della sofferenza dei perseguitati, in cui include anche se stesso. Non si sa se convincerà la Martel, ma può darsi che dopo tutte le polemiche la giuria si spenda a suo favore.