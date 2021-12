Dieci fragranze da mettere sotto l’Albero per un Natale profumato

Sono da sempre tra i regali più acquistati per Natale sia per uomini che per donne e quest’anno i profumi puntano sulle Feste per tentare di recuperare lo stop registrato nel 2020, annus horribilis della pandemia, che ha visto rallentare le vendite del segmento con una forte contrazione del 21,5% per un valore di 874 milioni di euro (541 milioni per le fragranze femminili e 333 milioni per quelle maschili), mettendo in seria difficoltà le profumerie che concentrano i due terzi del mercato delle fragranze e che con le vendite delle Feste realizzano circa il 25% dell’intero fatturato annuale.

La sfida della ripresa passa, dunque, a colpi di essenze anche perché le aziende cosmetiche - Covid o no - non si sono mai fermate: i lanci di novità per l’autunno-inverno, e soprattutto per le Festività, sono numerosi, per tutti i gusti e per tutte le tasche, da donna, da uomo o unisex in un tripudio di rose, oud, spezie, legni, ambra e vaniglia. Per la sua nuova fragranza legnosa unisex Ébène Fumé, per esempio, Tom Ford ha usato l’antica essenza purificante del legno di Palo Santo mescolata all’ebano africano. Speciali anche le boccette che contengono i profumi che, in alcuni casi, sono vere e proprie opere d’artigianato. Come il fiocco di Miss Dior realizzato in uno dei più grandi nastrifici francesi su telai in legno tradizionali.

Non mancano poi progetti e iniziative per arricchire l’offerta e il servizio al cliente, ma anche per aiutare chi è meno fortunato. Guerlain, per esempio, permette di personalizzare il proprio dono sul sito guerlain.com: basta scegliere la fragranza tra le oltre 110 creazioni della maison, selezionare il flacone (quello originale del profumo o l’iconica Bee Bottle), colore, nodo e nastro e indicare il testo dell’incisione (una parola, un nome, le iniziali, una data, o il ricordo di un momento speciale). Mentre Acqua di Parma presenta, per la Holiday Season, una collezione in collaborazione con Emilio Pucci legando al dono un’azione di solidarietà a favore della campagna “Riscriviamo il Futuro” di Save the Children per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa dei bambini vulnerabili in Italia.