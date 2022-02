Dieci giorni al numero cento: il count down di How to Spend it

Ascolta la versione audio dell'articolo

La bellezza è un viaggio senza fine. Si moltiplicano le iniziative nell'attesa di venerdì 18 febbraio quando sarà in edicola la speciale edizione del magazine.

A 10 giorni dal numero 100, How to Spend it scende in piazza: all'angolo fra San Babila e Vittorio Veneto, nel cuore della città di Milano, una gigantografia segna il tempo di questo count down che accompagna l'uscita di un numero unico, da collezione.

100 cover, 100 How to Spend it: nato nel 2014, realizzato in partnership con il Financial Times, How to Spend it, il mensile del Sole 24 Ore diretto da Nicoletta Polla Mattiot, è fin dal suo lancio un unicum sul mercato italiano, sia per la sua formula editoriale, sia per il target maschile-femminile, sia per la qualità di carta e di stampa con il grande formato, per raccontare il meglio come espressione di raffinatezza opposta alla standardizzazione. Da subito How to Spend it diventa il punto di riferimento per la creatività e il lifestyle alto di gamma e, arricchito dagli speciali verticali A passion for fashion e Superior Interiors, un'occasione di scoperta e di approfondimento sulla moda e sul design. Nel 2020 viene lanciata una piattaforma multimediale che sviluppa, accanto a sito, app e social, una linea di podcast, una collezione di eventi on e off line, una collana di libri e, ultimo nato, un'edizione originale NFT (non fungible token) che da settembre accompagna ogni numero.

Con il prossimo numero in uscita venerdì 18 febbraio con Il Sole 24 Ore, How to Spend it festeggia il traguardo del centesimo numero con cento iniziative fisiche e digitali, che puntano a celebrare il dna del magazine: un giornale che punta sull'eccellenza e la qualità della carta e della stampa, che promuove l'artigianalità e l'arte del pezzo unico e che, contemporaneamente, investe con sempre maggiore forza sul digitale e su tutte le nuove forme di interazione one to one con i suoi lettori.

Dalla piattaforma di How to Spend it, in uscita col numero 100, anche il nuovo NFT, una club house esclusiva, riservata solo agli utenti registrati. Per questa edizione speciale, contenuti inediti e tre opere d'arte originali.