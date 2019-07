Dieci grafici essenziali per capire in che direzione vanno i mercati

FLUSSI NEI FONDI DI INVESTIMENTO Saldo netto da inizio anno per classe di investimento , dati in miliardi di dollari (Fonte: BofA Merrill Lynch, Epfr Global)

8) Il rally dell’oro

Un altro segnale della forte avversione al rischio che si registra in questa fase sui mercati è rappresentato dalla performance del bene rifugio per eccellenza: l’oro. Il prezzo del metallo giallo da inizio anno è salito fino al 10% arrivando a toccare i massimi dal 2013. Una fiammata frutto in parte dei timori sulla congiuntura globale per via della guerra commerciale tra Usa e Cina e in parte della scommessa sul taglio dei tassi Fed.

IL RALLY DELL'ORO Performance da inizio anno del prezzo dell'oro, dati in percentuale. (Fonte: S&P Market Intelligence)

9) Il rischio-Italia

La generale compressione dei rendimenti del mercato obbligazionario e la scommessa su nuovi stimoli da parte di Fed e Bce hanno contribuito notevolmente ad abbassare la tensione sui BTp. Nonostante il rischio politico resti elevato e il Paese continui ad essere un osservato speciale da parte di Commissione europea e mercati per via del debito rendimenti e spread sono scesi molto in questi mesi. Il tasso del BTp decennale è recentemente sceso sotto la soglia psicologica del 2% mentre lo spread viaggia sui minimi da settembre.

Andamento dello spread Btp / Bund

10) Piazza Affari maglia nera in Europa

Nonostante il calo dello spread abbia favorito la risalita delle quotazioni delle banche la Borsa di Milano resta lontana da rivedere i livelli toccati prima della speculazione sul rischio Italia legata all’agenda di politica economica del Governo. Rispetto ai livelli di maggio 2018 (il mese in cui lo spread ha iniziato a salire) il Ftse Mib resta sotto del 12,4% mentre l’indice Stoxx 600 europeo risulta di poco invariato nello stesso lasso di tempo.