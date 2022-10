Dieci itinerari dove vivere il foliage

E' immersi tra i boschi variopinti dalle tinte calde del giallo, dell'arancione e del rosso, che si vive l'estate indiana. Un periodo dell'anno che unisce l'autunno all'inverno, spesso con temperature miti e il cielo senza pioggia. Le piante, che si preparano al riposo vegetativo, raccolgono la linfa nell'apparato radicale e abbandonano lentamente le foglie. E' il momento ideale per immergersi nella natura, dedicarsi alle escursioni, partecipare alla raccolta di alcuni frutti tipici di questa stagione (dall'uva al melo grano, dai fichi tardivi alle castagne e fino ai funghi e ai tartufi). Per gli amanti del buon cibo, è anche l'occasione per gustare piatti della tradizione, che in questo particolare momento dell'anno diventano più corposi e decisi. Rapiti dai colori del foliage, ecco dieci proposte dove sperimentare i suoi benefici.

