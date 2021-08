Dieci mete europee per arrampicate in alta e bassa quota

6' di lettura

Era un sabato mattina piovoso, avevo nove anni e, per la prima volta, mi sono trovata di fronte a una parete attrezzata in un parcheggio. All'epoca non immaginavo i posti meravigliosi che questo sport mi avrebbe permesso di scoprire. All'inizio mi sono dedicata solo all'arrampicata sportiva indoor, una disciplina che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo. Allenarmi, viaggiare e gareggiare come atleta della squadra britannica mi ha permesso di conquistare titoli nazionali e internazionali. Quando però sono diventata più indipendente, ho scoperto l'arrampicata su roccia. Le salite fra i panorami più belli d'Europa – in quota, respirando l'aria rarefatta delle montagne, oppure su una scogliera a picco sul mare – sono state un antidoto alla routine e alla ripetitività dell'indoor. Le mie arrampicate preferite richiedono un delicato equilibrio fra tecnica, forza e controllo mentale. Dalla prima arrampicata femminile su un percorso piuttosto impegnativo, vicino a dove sono cresciuta in Scozia, alle esperienze ad alta quota sulle Alpi francesi, non mi stanco mai della varietà e del senso di avventura che questo sport fa provare. Al di là dello stereotipo di spericolatezza che può distorcerne l'immagine, l'arrampicata è una fusione stimolante tra luoghi e persone: la possibilità di vedere il mondo da prospettive alternative. Ecco alcune delle mie mete preferite in Europa.

1 - Dolomiti, Italia

Loading...

Patrimonio mondiale dell'Unesco, le Dolomiti sono affascinanti e intrise di storia. Questi torrioni calcarei e frastagliati sono stati testimoni di battaglie sanguinose durante la Prima guerra mondiale. Una rete di gallerie, ricche di testimonianze della vita dei soldati, è stata riadattata come via ferrata da percorrere in sicurezza. Per i climber, le Cinque Torri e il Sass de Stria sono punti di partenza accessibili in un paesaggio che può, al tempo stesso, generare timore e meraviglia. Qui l'altitudine varia dai 1.200 ai 3.300 metri, con le caratteristiche condizioni meteo alpine e i temporali. Vale la pena di scoprire anche la ricca cucina locale, composta da salumi, formaggi e polenta. Per una vera esperienza alpina, prenotate un rifugio.

Lynne Hempton scala la Torre Grande nelle Dolomiti, Italia. James Rushforth.

2 - Costa Blanca, Spagna

Non lasciatevi scoraggiare dal cemento delle città turistiche della Costa Blanca. La zona è rinomata per le pareti calcaree arancioni che fanno da sfondo al sole del Mediterraneo in ogni stagione. Potete arrampicarvi sopra le onde oppure sul lato nord meno esposto della cresta della Sierra de Toix, che si affaccia sul mare vicino a Calpe. Per recuperare le forze, vi consiglio una passeggiata lungo il Bernia Ridge – la risposta mozzafiato della Costa Blanca al Cuillin Ridge dell'Isola di Skye. Affidatevi a una guida per scalare l'iconico Peñón de Ifach, alto oltre 300 metri sopra Calpe, o per i 1.400 metri del monte Puig Campana. Affitto in campeggio o villette, theorangehouse.co.uk ; piazzole da 7 euro per persona a notte, villa a uso esclusivo, da 2.400 euro per 7 notti.