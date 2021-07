Dieci minuti nello spazio e ritorno: Jeff Bezos entra nella storia

2' di lettura

Onestamente questo pomeriggio, per una decina di minuti, non si è capito se quel che si vedeva negli schermi del computer fosse fantascienza o veramente il primo volo con passeggeri a bordo del razzo e navicella per il turismo spaziale sviluppato da Blue Origin, di Jeff Bezos, il patron di Amazon.

Una giornata veramente emozionante, come ha detto più volte alla fine la commentatrice dello streaming video mandato in onda da Blue Origin stessa.

Tutto è andato incredibilmente liscio, in una bella giornata nel cielo azzurro del Texas: poco dopo le 15 ora italiana il razzo è partito perfettamente, col suo profilo un po' preso dal film “Guerre stellari”, in accelerazione continua fino a Mach 3, oltre 4mila chilometri ora, per poi rallentare fino a che, a 106 chilometri dal suolo, oltre la famosa, o famigerata per altri, linea di Kàrman inizia lo spazio.

Distacco della navicella con i quattro passeggeri a bordo che hanno iniziato i loro quattro minuti di assenza di peso e poi il razzo, incredibilmente preciso e docile, è tornato perfettamente a terra, centrando la piattaforma come fosse una freccetta spedita sul bersaglio al muro in un pub inglese.

La capsula con Jeff Bezos e gli altri passeggeri fa ritorno alla base texana di Van Horn (Reuters)

Al tempo stesso la navicella apriva i suoi tre grandi paracadute che hanno permesso il suo atterraggio, non proprio dolcissimo: 16 miglia all'ora, una bella botta per chi era all'interno, anche se sopportabile.