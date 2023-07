Dieci parole chiave per comprendere la generazione Z

Triggerare

Termine usato per descrivere il momento in cui scatta la reazione di rabbia di una persona o di un gruppo di utenti sul web. Succede spesso quando si toccano degli argomenti sensibili, come quelli legati all'alimentazione o la salute. In ambito aziendale è usato per descrivere quelle situazioni negative che fanno “traboccare il vaso”, come ad esempio una serie di ingiustizie o dei comportamenti ostili da parte dei colleghi che fanno scattare la ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Divergenze

Osservando attentamente la Generazione Z italiana si nota come molti giovani hanno interessi e atteggiamenti contrastanti uno con l'altro. Ad esempio, è risaputo il loro approccio sostenibile ed è dimostrato anche dal boom di app di sharing e di piattaforme che permettono di comprare oggetti di seconda mano. Allo stesso tempo però una buona parte di questa generazione non rinuncia a scelte molto consumistiche che cozzano con la logica pro-ambiente. Probabilmente spinti anche da una instabilità economica dilagante tra i giovani, si è diffusa l'abitudine di comprare vestiti da alcune note piattaforme online, utilizzarli per una sera e renderli indietro gratuitamente. Ciò crea un danno economico non solo alle imprese, ma soprattutto all'ambiente, visto che alle aziende molte volte costa più gestire e rimettere in vendita quel capo, rispetto a buttarlo via. Questo è solo un esempio di atteggiamento divergente rispetto a ciò che è risaputo della Generazione Z.



