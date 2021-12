Dieci proposte di shopping sostenibile, dalla Co2 da bere all'icona di ecodesign

Unisex, a tiratura limitata di 83 pezzi, realizzata in cotone organico, con imbottitura in fibra di cammello e poliestere riciclato, inserti in seta, bottoni in legno di ulivo e un sistema hi-tech che convoglia l'umidità prodotta dal corpo attraverso un circuito idrofilo applicato all'interno del capo. La Sashiko Jacket , nata dalla collaborazione fra l'archistar Kengo Kuma, Montura e Arte Sella, è un felice incontro di sartorialità, performance e comunione d'intenti che non ha prezzo. Viene infatti regalata a fronte di una donazione di 830 euro alla Need You Onlus per il progetto Ger for Life a Ulan Bator, in Mongolia. Si può prenotare la propria entro il 25 dicembre, effettuando una donazione di 100 euro, e si riceve entro aprile 2022.

UNO PIÙ UNO

Ogni dicembre, Thought , il brand di moda londinese con la passione per i tessuti ecologici, lancia la campagna dedicata alla collezione di calzini: per ogni paio venduto, un altro viene donato a una onlus impegnata a combattere la povertà. Dal 2015 ne sono stati donati oltre 50mila paia.

DARE VALORE ALLA CO2

Chi ha in programma un viaggio negli Usa potrebbe risolvere il problema del regalo di Natale “difficile” rimasto in sospeso, riportando a casa una bottiglia di Air Vodka. Ideata dalla startup Air Company  , è realizzata con il 60 per cento di acqua e il 40 per cento di etanolo ottenuto tramite l'estrazione di Co2 dall'aria. Una bottiglia da 750 ml purifica l'aria di 340 grammi di anidride carbonica e, in attesa di organizzare sostenibilmente le spedizioni a lungo raggio, al momento è venduta solo a New York, Los Angeles, San Francisco e Miami.