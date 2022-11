Dieci regali “preziosi” solo per chi ama i gadget elettronici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prodotti appena arrivati sullo scaffale e altri considerati best seller, prodotti eletti a “best of” e altri che popolano le classifiche dei “must have”. I gadget hi-tech sono un regalo sempre di moda, quelli di fascia premium sono ovviamente i più ambiti e in alcuni casi anche i più ricercati e, nonostante il clima economico non sia dei migliori, diversi milioni di italiani andranno a caccia dell’affare sfruttando le promozioni del caso. Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano, in questo periodo si spenderanno online circa 2 miliardi di euro, solo l’8% in più rispetto al 2021 (si viaggiava al 23% negli ultimi cinque anni), e fra le categorie più interessate da queste iniziative, fra abbigliamento e vini, non mancano per l’appunto l’informatica e l’elettronica di consumo.

Una recente indagine di Altroconsumo conferma in proposito come fra Black Friday e Cyber Monday sia piccoli elettrodomestici che prodotti hi-tech saranno gli obiettivi principali di un consumatore su tre ma anche come la spesa media pro capite per i regali scenderà da 260 a 228 euro. Il canale digitale sarà comunque massivamente utilizzato e in tema di correttezza e trasparenza delle offerte degli e-shop attivi nella Penisola (130 quelli analizzati dall'Associazione) emerge un dato confortante: l'80% è stato giudicato affidabile e il 90% degli utenti non ha avuto problemi durante l’acquisto online. Sui gadget hi-tech, secondo gli esperti, è però bene fare attenzione per due motivi: gli sconti proposti sono spesso calcolati sulla base dei prezzi di listino al momento del lancio sul mercato e per alcune tipologie di articoli (vedi i televisori) i costi sono addirittura aumentati rispetto a dodici mesi fa. Per coloro che spenderanno più di 500 euro nei giorni delle super promozioni (l’11% del campione di Altroconsumo), ecco una carrellata di “device” da inserire idealmente nella letterina da indirizzare a Babbo Natale, con l’avvertenza di pescare fra i prodotti tecnologici più costosi.

Partendo dagli smartphone, e lasciando volutamente da parte iPhone (Apple) e Galaxy (Samsung) e pure l’ultima infornata di pieghevoli (per i nostalgici ci spendiamo il nome del Motorola Razr edizione 2022), ecco che l’idea “giusta” per fare un figurone è il Vivo X80 Pro, un apparecchio che fa dell’innovativo comparto fotografico a quattro camere, realizzato in collaborazione con Zeiss, il proprio fiore all’occhiello. La smart home, in tutte le sue declinazioni, è sicuramente terreno fertile per pensare a un regalo: chi punta su un televisore può strizzare l’occhio al Samsung Neo QLed 8K QN900B da 75 pollici, un gigante (anche nel prezzo, 6.459 euro già scontato) da piazzare in salotto per un’esperienza di visione che più immersiva letteralmente non si può.

Decisamente più abbordabile, in termini di costi (640 euro), il forno a vapore DC59N di Panasonic, capace di ridurre i consumi di energia fino al 40% grazie alla tecnologia Genius Sensor. Serve invece una spesa più che doppia (1.329 euro a listino, con lo sconto del 10% riservato a studenti, insegnanti e genitori) per il Surface Pro 9, l’ultimissima generazione di computer 2-in-1 di Microsoft, perfetto per il lavoro e l’intrattenimento in mobilità. Potevano, sotto l’albero, mancare i giochi? Per i patiti del genere ecco il visore per la realtà virtuale Meta Quest 2 (399,99 euro in bundle con lo sparatutto horror Resident Evil 4) e il notebook Zephyrus Duo 16 di AsusRog, vera e propria piattaforma per il gaming con doppio display e sistema audio degno di un dj (4.199 euro, su Amazon). Apple, quando si parla di gadget, ha sempre un certo fascino e un’idea cool ma costosa (1.009 euro) è il Watch Ultra, il modello con schermo più ampio fra gli orologi smart della Mela. Se la grande passione sono i video creativi, ecco che la vlogging camera ZV-1F di Sony può essere un’ottima soluzione (a 650 euro) mentre in ambito musicale chi punta a un prodotto high-level va sul sicuro con le cuffie wireless Solitaire T di T+A (1.399 euro) e la soundbar Ambeo Plus di Sennheiser, un oggetto di arredo (da 1.499 euro) in grado di generare e posizionare 11 diffusori virtuali nell'ambiente.