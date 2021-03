Dieci regioni e una provincia autonoma in lockdown: dalla dad alla maturità, le ripercussioni sugli studenti In 16 Regioni su 20 sono chiuse quasi tutte le scuole. Saranno quindi altri 1,2 milioni gli alunni che dovranno rimanere a casa di An.C.

Scuola, Bianchi: decisione su chiusure difficile ma responsabile

Mezza Italia in zona rossa, con dieci regioni e una Provincia autonoma in lockdown. La corsa dei contagi da coronavirus sulla spinta delle varianti riporta gran parte dell’Italia alla situazione di un anno fa. Con restrizioni sotto il profilo degli spostamenti e con ulteriori chiusure delle attività di ristorazione. Anche la scuola, e più esattamente gli studenti (e le famiglie), subisce le conseguenze di questa situazione. Si delinea un anno scolastico ancora di più in salita.

Otto studenti su dieci in didattica a distanza

La scuola italiana infatti da oggi ritorna, tranne poche eccezioni, alla didattica a distanza, a un anno dal lockdown del 4 marzo scorso: 6,9 milioni gli studenti da stamattina sono costretti a seguire le lezioni in dad, otto su dieci, l'81% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana erano 5,7 milioni.

In 16 Regioni su 20 sono chiuse quasi tutte le scuole. Saranno quindi altri 1,2 milioni gli alunni che dovranno rimanere a casa. L'incremento è concentrato soprattutto in tre Regioni: Lazio, Veneto e Piemonte. Il quadro non è omogeneo sul territorio: il virus costringe a casa infatti il 95% degli studenti del nord e meno di due su tre nel mezzogiorno. Al centro ci si attesta sulla media nazionale di 8 su 10. A scuola si tornerà in presenza facendo tesoro dell'esperienza maturata durante il periodo della didattica a distanza, ha assicurato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Per ora tuttavia la realtà è quella di un’istruzione sempre più davanti a un pc, e sempre meno in classe.

Le poche eccezioni

Resta salva la possibilità di andare in classe solo per gli alunni disabili o con bisogni educativi speciali. E per tutti gli studenti dei tecnici e dei professionali che prendono parte a dei laboratori. Non è prevista invece la possibilità di frequentare la scuola per i figli dei lavoratori essenziali (medici, infermieri e poliziotti).

Maturità anche quest’anno semplificata

L’ulteriore stretta si inserisce in un anno scolastico in cui anche gli esami di maturità dovranno seguire alcune regole. Ai primi di marzo il ministero dell'Istruzione ha pubblicato le ordinanze sugli esami di Stato, che per i ragazzi di quinta superiore prenderanno il via il prossimo 16 giugno. Anche quest'anno, la maturità sarà semplificata . L’esame di 60 minuti prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato. Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sarà spazio per l'esposizione dell'esperienza di scuola-lavoro.