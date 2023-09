Dieci tappe lungo il Tratturo Magno d'Abruzzo

Da Collemaggio, in provincia de L'Aquila, a Foggia, in Puglia. E' un cammino articolato in

dieci tappe, per un totale di oltre 244 km di percorrenza, quello che ricorda la transumanza in Abruzzo. Dalla natura selvaggia dell’aquilano, alle magnifiche colline pescaresi e teatine, ai vigneti del Frentano, fino alle coste vergini del Vastese, per poi rientrare e accarezzare a passi lenti e costanti le linee sinuose delle colline del molisano, e arrivare infine al mosaico di campi arati colorati del sudore e della fatica delle genti del tavoliere delle Puglie e dei suoi immigrati. Un evento al quale partecipano pastori, camminatori e tutti gli appassionati della transumanza e della cultura pastorale, numerosi comuni, pro-loco e associazioni culturali. Il cammino rievoca un rito millenario, scoprendo borghi e chiese secolari, ascoltando l’eco di antichi passi incantati da una natura selvaggia e incontaminata. Trecentomila saranno i passi per arrivare dall'Aquila a Foggia, qualche decina di chilometri in più da percorrere rispetto agli originari 244 di lunghezza del Tratturo Magno. Soste e pernottamenti lungo il percorso rappresentano gioiosi momenti conviviali che coinvolgono comunità locali e associazioni. Tra i principali obiettivi di questo movimento di camminatori, quello di stimolare sul territorio associazioni e enti pubblici per fare rete attorno alla rivalorizzazione del percorso tratturale.



