Diego Della Valle: «Ecco il mio manifesto per l’impresa solidale»

Arrivare per primi è importante, ma forse ancora più importante è arrivare nel momento giusto. Il tempismo, insegnano la storia e l’analisi, spesso a posteriori, dei cambiamenti sociali, è un misto di intuizione ragionata e audacia. Condite, perché no, da un pizzico di fortuna. Potremmo parlare di felice tempismo, per il gruppo Tod’s e Diego Della Valle, che con questa intervista a 360° a Il Sole 24 Ore parla del futuro che immagina per il suo gruppo e per la manifattura italiana, all’insegna di ...