Diego Della Valle: «Tod’s è e resterà tra i big del lusso grazie all’heritage» Il presidente e ad del gruppo illustra le strategie a breve e medio termine per comunicare i valori dei brand di Giulia Crivelli

5' di lettura

Per conservare notorietà, visibilità, fatturati e redditività servono investimenti e attenzione ossessiva al marketing e alla comunicazione. Per continuare a giocare nella Champions League del lusso – dice Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo Tod’s, tradendo l’insopprimibile passione per il calcio, nonostante la cessione della Fiorentina – si può persino pensare, nel breve periodo, di sacrificare «qualche punto di ebitda», perché in una logica di medio-lungo ogni risorsa destinata a rafforzare le fondamenta di un marchio darà i suoi frutti. L’era digitale ha rischiato di travolgere persino il resiliente mondo dell’alta gamma e gli investimenti 4.0 sono necessari indipendentemente dalla forza conquistata da un brand del lusso negli anni (a volte oltre cento) e - non sembri un’iperbole - indipendentemente dalla qualità del prodotto, che non parla più da sola (nella foto, Diego Della Valle con il fratello Andrea, sull sfondo il Colosseo, restaurato grazie al gruppo Tod’s).

Lei ha sempre insistito sull’idea di Dna, di artigianalità italiana o addirittura marchigiana. Ora questi concetti passano in secondo piano?

Al contrario, diventano una condizione necessaria, imprescindibile, per procedere a qualsiasi altro tipo di ragionamento. Sono basi solidissime e di fatto indistruttibili sulle quali costruire. Vale per il gruppo Tod’s, ma lo dimostrano anche i percorsi di grandi maison francesi come Louis Vuitton, Hermès, Chanel. O dei marchi italiani Gucci e Prada. Ma su questo heritage occorre costruire altro per restare competitivi, per attrarre e possibilmente fidelizzare, accanto ai clienti storici, quelli delle generazioni più giovani.

In altre parole occorre essere alchimisti e in costante ascolto dei segnali che vengono lanciati dai consumatori, che oggi passano in particolare dalla sfera digitale?

Alchimisti, in perenne ascolto e disposti a investire, se si hanno le spalle per farlo, se ci sono coraggio e passione e se si riesce ad andare oltre la schiavitù dei dati trimestrali, pensando che gli stakeholder giudichino solo in base all’andamento a breve. Occorre avere una visione di medio-lungo termine ed è altrettanto importante saperla spiegare in modo convincente. Non c’è, in ogni caso, alternativa: il lusso è diventato estremamente competitivo, internet e i social hanno abbattuto alcune barriere e reso possibile l’affermazione di nuovi marchi. Ignorare tutto questo sarebbe presuntuoso e pericoloso, ma altrettanto importante è, lo ripeto ancora, valorizzare e credere nella propria storia.

Quando parla di investimenti a quali settori allude, in particolare?

Intanto i numeri, che da soli significano poco, ma che sono un ottimo punto di partenza, nella loro inconfutabilità. Nel primo semestre abbiamo investito 22,4 milioni in capitale fisso, l’11,5% in più rispetto al periodo gennaio-giugno 2018 e per l’intero esercizio 2019 , da qui a dicembre, arriveremo a 45-50 milioni. Abbiamo potenziato la struttura corporate, con l’ingresso di nuovi manager con competenze nel marketing e nello sviluppo digitale, ad esempio. Poi c’è il lavoro sulla distribuzione, sempre più spostata verso i negozi a gestione diretta, che per il nostro gruppo valgono circa il 70% del fatturato, con punte dell’85% per la lepre del nostro portafoglio, Roger Vivier, il marchio con il posizionamento più alto e per il quale, fin dall’inizio, abbiamo privilegiato il retail.

E l’e-commerce?

Cresce a doppia cifra da anni e continuerà a farlo, per tutti i marchi. Ma non si può dare nulla per scontato. Primo, perché i siti non possono servire solo a vendere. Sono anche punti di contatto con i clienti, tradizionali e nuovi, dei mercati maturi e di quelli che non possiamo più chiamare emergenti, come la Greater China, ma che sono profondamente diversi da Europa e Stai Uniti. L’e-commerce deve essere integrato e coerente con gli altri canali. E in forte osmosi: ci si informa online, si compra in negozio. O viceversa. E sono infiniti i servizi che ci possiamo inventare e i contenuti che possiamo creare, on e offline.