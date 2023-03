Diesel, auto a gasolio dai bassi consumi

Quali sono le auto che consumano meno? Oltre ai modelli ibridi a benzina, non ci si può dimenticare delle auto diesel presenti sul listino, con un'offerta che spazia tra i segmenti più differenti. Le motorizzazioni a gasolio di ultima generazione sono in grado di garantire bassi consumi, emissioni inquinanti ridotte e ottime prestazioni su strada. Tra i modelli selezionati non mancano modelli elettrificati, anche in versione plug-in hybrid in grado di percorrere diverse decine di chilometri in modalità completamente elettrica.

