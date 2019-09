Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / Citroen C5 Aircross, oltre 24 chilometri con un litro

È il crossover medio-grande della casa francese: ha forme personali e in linea con gli altri modelli del brand. Gli interni sono semplici, moderni, il cruscotto è interamente digitale e particolarmente spaziosi e pratici. Dietro ci sono tre comodi sedili scorrevoli e il pavimento è piatto, senza l'ingombrante tunnel centrale. Di buona qualità i materiali utilizzati per i rivestimenti, tanti i portaoggetti e morbidi i sedili. Il vano di carico è uno dei punto di forza, perché molto ampio: arriva a 720 litri spostando in avanti i tre sedili e si può avere anche il portellone con apertura e chiusura a comando elettrico. Il motore diesel più risparmioso è il 1.600 cc BlueHDi da 130 cv che è offerto di serie col cambio automatico a 8 marce. È accreditato, infatti, di oltre 24 km con un litro ed è disponibile in tre diversi allestimenti, Business, Feel e Shine a prezzi di listino compresi fra 30 mila e 34 mila euro chiavi in mano.