Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / Ford Focus station wagon, 27 chilometri con un litro

È tutta nuova oltre che più lunga di 11 cm rispetto al precedente modello, la Ford Focus Wagon è una familiaremoderna oltre ad offrire maggiore spazio a bordo. In effetti entrando si ha immediatamente la sensazione di trovarsi in un ambiente più ampio e luminoso. La plancia che ha uno sviluppo orizzontale, ospita il cruscotto con il tachimetro e il contagiri a lancette separati da un ampio schermo a colori, ed è dominata al centro dal sottile display a sbalzo di 8” del sistema multimediale che permette di accedere ad alcune funzioni dell'auto dallo smartphone e offre un hotspot wi-fi per connettere fino a dieci dispositivi. Il bagagliaio è rifinito con cura ed è ben sfruttabile grazie alla forma squadrata e con una capacità che va da 608 a 1653 litri. La versione diesel di punta è il 1.500 Ecoblue da 120 cv accreditato di 27 km con un litro. Prezzo di listino da oltre 26 mila euro.