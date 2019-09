Diesel, i dieci modelli più risparmiosi /Hyundai i30 wagon, 25 chilometri con un litro

La nuova i30 Wagon è una familiare media che si fa apprezzare soprattutto per il grande bagagliaio, ma anche per il confort di marcia e la buona dotazione di sicurezza: di base la Wagon ha di serie sei airbag, la frenata automatica d'emergenza comandata da una telecamera montata dietro il parabrezza, il sistema di mantenimento in corsia e l'avviso in caso di eccessiva stanchezza del guidatore. Ben costruita e tecnologica, le versioni meglio equipaggiate offrono anche un sistema multimediale con Apple CarPlay e Android Auto, e la ricarica senza fili per gli smartphone, ha un abitacolo ben arredato, con una plancia dalle linee “pulite” e comandi disposti correttamente. La motorizzazione diesel di punta è il 1.600 cc da 115 cv con di serie il cambio automatico che consente percorrenze di ben 25 km con un litro nella versione più consigliato che resta sempre quella Business.