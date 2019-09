Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / Kia Ceed Sportswagon, 25,6 chilometri con un litro

La terza generazione della Kia Ceed Sportswagon è più bassa e larga di 2 cm rispetto alla precedente oltre ad avere una linea gradevole oltre ad un'elevata capacità di carico da 625 a 1694 litri, reclinando il divano dietro. L'abitacolo è ampio e accogliente, adatto ai lunghi viaggi e c'è attenzione per la sicurezza: la frenata automatica d'emergenza e il mantenimento della vettura in corsia sono di serie. Quest'ultimo è efficace pur tendendo ad intervenire con un certo anticipo rispetto forse al necessario. Optional il cruise control adattativo. Su strada, si apprezzano il buon lavoro delle sospensioni e l'elevata tenuta di strada. Bene anche lo sterzo che è adatto anche alla guida brillante, ma è pronto per un'auto alle famiglie. Il diesel di punta della nuova Ceed Sportswagon il 1.600 cc CRDi da 136 cv in vendita a meno di 30 mila euro è in grado di percorrere 25,6 km con un litro.